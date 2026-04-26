La afición del Zaragoza acude en masa a Huesca y logra entrar a El Alcoraz

Varios centenares de aficionados (más de 300 al principio y sobre el medio millar después) acudieron a Huesca para mostrar su apoyo al Real Zaragoza a pesar de no poder acceder al estadio. En una jornada sin incidentes, el zaragocismo alentó a los suyos desde primera hora de la tarde, cuando estaba citado en un bar de la capital altoaragonesa para acometer una marcha hacia el campo para recibir al autocar de la expedición zaragocista.

Siempre entre cánticos y con algún que otro pique con seguidores del Huesca que encontraron por el camino, los aficionados zaragocistas, escoltados por la Policía Nacional para prevenir posibles altercados, enfilaron el camino hacia El Alcoraz en un grupo cada vez más numeroso al que se unían aficionados llegados a Huesca para concluir la marcha a las puertas de El Alcoraz, donde esperaban, a más de una hora y media del comienzo del choque, decenas de seguidores del Huesca. «Vaya ambientazo, parece que nos jugamos algo más que la supervivencia», decía uno de ellos mientras observaba cómo la marcha se detenía donde estaba previsto que se detuviera el autobús del Zaragoza.

Antes llegó el de la SD Huesca, recibido por el zaragocismo con tantos pitos como gritos de fervor enfervorizados cuando asomó el autocar de la expedición blanquilla. «Ahora más que nunca, Real Zaragoza», atronó entre petardos y humo. «Es que el Zaragoza somos nosotros», subrayó uno de los que tenía pensado quedarse durante todo el partido animando a las puertas del estadio. La mayoría, en cambio, enfiló pronto el camino al bar de rigor para ver el derbi por televisión y otros, muchos menos, accedían al estadio, eso sí, sin distintivos visibles ya que el Huesca advirtió que no permitiría el acceso en ese caso. Dentro, sin embargo, se vieron numerosas camisetas del Zaragoza ubicadas en la zona donde habitualmente se ubica la afición visitante.