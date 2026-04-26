Así es el audio de la revisión del VAR de las rojas a Tasende y Dani Jiménez: "Le voy a expulsar por el puñetazo al portero"
Javier Iglesias Villanueva llamó a Dámaso Arcediano al monitor
La RFEF publicó a última hora de esta noche el audio de la revisión del VAR entre Dámaso Arcediano, árbitro de campo, y Javier Iglesias, del VAR.
El gallego llama al manchego para "potencial agresión por tarjeta roja", sin especificar el número de ellas, y le avisa primero de que "te vamos a mostrar una agresión por parte del número 3 del Real Zaragoza (Tasende). Arcediano lo ve y responde con un escueto "lo observo, le pega una patada, perfecto", y ya pide ver la siguiente porque lo tiene claro.
Iglesias le vuelve a advertir de lo que va a ver: "Te vamos a mostrar una agresión del número 13 del Huesca (Dani Jiménez), que llega corriendo y golpea con el puño a un jugador". Arcediano, tras verlo, vuelve a repetir el "perfecto" y ya procede a contarle al colegiado del VAR lo que va a hacer.
"Voy a quitar la amarilla al número 3, a Tasende, y voy a enseñarle la roja. Y al portero del Huesca también le voy a expulsar por el puñetazo al portero", concluye.
De la tarjeta roja a Esteban Andrada no hay audio ya que no se revisó en el monitor. Había sido ya expulsado y la acción del puñetazo ocurrió tras ver la segunda amarilla.
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