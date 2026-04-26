El uno a uno del derbi. Pulido y Rober, los mejores de un partido con la sombra terrible de Andrada

El Real Zaragoza fue peor, mucho peor, que el Huesca, aunque el derbi se decidiera en un penalti muy dudoso de Kodro a Jesús Álvarez. Pulido, Toni Abad, Jesús Álvarez y Portillo fueron de los mejores del equipo oscense, mientras en el Zaragoza la vergüenza del puñetazo de Andrada al final tapó una gran actuación del argentino. Rober fue el más entonado de los zaragocistas.

SD HUESCA

Dani Jiménez | 3 |

Desigual. Una gran parada a El Yamiq. Al final vio la roja por perder los nervios.

Toni Abad | 6|

Consistente. Hizo suya su banda, provocó un penalti y subió con peligro.

Pulido | 7 |

Imperial. Mostró firmeza en cada acción y fue un valladar por alto y atrás.

Piña | 5 |

Sobrio. Sin estar excelso, no cometió errores y fue un buen complemento atrás.

Ro Abajas | 6 |

Firme. Bien en defensa y con alguna subida con peligro, pasó el examen con nota.

Jesús Álvarez | 6|

Sereno. Fue a más en la medular, a la que dio firmeza y recuperación.

Óscar Sielva | 6 |

Templado. Se repuso al fallo del primer penalti y fue decisivo. A más en el medio.

Javi Mier | 5 |

Escaso. Empezó mejor y se fue diluyendo, tuvo poca presencia en el medio.

Portillo | 6 |

Talentoso. Fue el que mejor trató el balón y generó ventajas y desequilibrio.

Dani Luna | 5 |

Irregular. Estuvo con ganas, con clase, pero falló alguna ocasión clara que le lastró.

Sergi Enrich | 5 |

Trabajador. Se peleó con los centrales, pero sacó pocos réditos en esa lucha.

También jugaron

Enol. Apagado |4|

Jordi Martín. Metido |5|

Carrillo. Intenso |6|

Agbekpornu. Físico |5|

Liberto Beltrán. Relevo |5|

REAL ZARAGOZA

Andrada | 0 |

Irresponsable. La acción del final ensucia todo, en un partido donde paró mucho.

Aguirregabiria | 3 |

Flojo. Le faltó capacidad física para ser profundo y firmó un partido sin brillo.

Insua | 4 |

Lento. Se vio limitado en algunas acciones y con poca seguridad en otras.

El Yamiq | 4 |

Dubitativo. Comenzó mal y se asentó algo, con despejes fallidos y sin seguridad.

Larios | 4 |

Tímido. Apenas generó en su banda y en defensa le costó con Luna casi siempre.

Saidu | 3 |

Nervioso. Un penalti y varios errores de inicio para mejorar de forma leve.

Mawuli | 4 |

Intermitente. Vino y se fue del partido sin tener una aportación consistente.

Francho | 5 |

Disminuido. No estuvo a la altura de otros días, aunque peleó hasta el final.

Rober | 5 |

Detallista. Fue el único que entendió el partido, aunque acabó por apagarse.

Marcos Cuenca | 4 |

Desafortunado. Se le vio cansado muy pronto, generó y no tuvo nunca acierto.

Dani Gómez | 3 |

Equivocado. No tiró un desmarque y nunca fue una amenaza para el rival.

También jugaron

Kodro. Gris |2|

Guti. Reaparecido |5|

Tasende. Histérico |2|

Toni Moya. Testimonial |sc|

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Pinilla. Recambio |sc|