Francho Serrano, sobre la tangana del derbi: "Como capitán quiero pedir disculpas, el Real Zaragoza no tiene que dar esa imagen"

Francho Serrano ha pedido disculpas nada más acabar el derbi ante la SD Huesca por lo que ha sido una lamentable imagen provocada por la agresión de Andrada sobre Jorge Pulido, que ha terminado en tangana. “No sé exactamente lo que ha pasado. Como capitán quiero pedir disculpas, el Zaragoza no tiene que dar esa imagen nunca, no representa eso”, ha asegurado.

Sobre la derrota, que reduce considerablemente las opciones de salvación del conjunto blanquillo, el futbolista se ha mostrado muy afectado. “Muy dolidos por lo ocurrido en el campo, por la derrota y la imagen”, indica. Para Francho, el Real Zaragoza tenía que dar un paso adelante: “Con lo que nos estamos jugando… No sé si han merecido ganar, pero los pequeños detalles nos han ido en contra, en parte provocados por nosotros”, ha añadido.

Por último, el capitán se ha pronunciado sobre la acción que genera el único gol del partido, el segundo tiro libre dentro del área en el encuentro a favor de la SD Huesca: “No sé si el segundo penalti no es muy justo. Para mí no es”, asegura.

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Ahora, el jugador quiere pensar ya en el próximo duelo y en seguir remando por una salvación cada vez más difícil: “A seguir a delante mientras haya vida”. Asimismo, tiene un mensaje para la afición: “Poco más se puede decir, gracias y seguiremos luchando hasta el final”.