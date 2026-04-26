Guti regresa a una lista del Real Zaragoza casi tres meses después de su lesión; Agada y Bakis, descartes

El Real Zaragoza ya se encuentra concentrado en el hotel Zentral de Zaragoza y tras comer la plantilla pondrá rumbo a Huesca para jugar el derbi ante la SD Huesca en una expedición con 25 jugadores que ha facilitado ya la entidad zaragocista y en la que la noticia, esperada, es el retorno de Raúl Guti casi tres meses después de que el 31 de enero sufriese una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha en el choque ante el Albacete en el Carlos Belomonte. El centrocampista lleva dos semanas ya entrenando con el grupo y ha adquirido el tono físico para estar en condiciones de jugar, aunque será suplente de partida en el duelo ante el equipo oscense que dará cominzo a las 18.30 horas.

En la lista de 25 jugadores regresan Álex Gomes, que no estuvo ante el Ceuta por una sobrecarga, y Cumic, descarte por decisión técnica ese día, mientras que se han quedado fuera Sinan Bakis y Agada, que no cuentan para David Navarro y que son descartes de nuevo.

Lista de 25 convocados ante el Huesca. / REAL ZARAGOZA

Mientras, son bajas por lesión Keidi Bare, que ante el equipo ceutí sufrió una rotura leve en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha, Valery, que no jugará más en esta tempoada por su lesión en el hombro, Paul Akouokou y Tachi, ambos convalecientes de lesiones de rodilla, aunque el costamarfileño más cerca de volver que el central madrileño. Mientras, no tiene ficha federativa desde enero Paulino. Al estar en la convocatoria 25 futbolistas, Navarro tendrá que hacer dos descartes más antes del partido, aunque uno de ellos srrá el arquero del filial Obón.