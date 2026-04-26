El meta Andrada pide perdón. "Estoy muy arrepentido de lo sucedido"

Nada más llegar a Zaragoza, a la Ciudad Deportiva, y después de que el club condenara la acción de Andrada en su puñetazo a Pulido y anunciara que tomaría medidas, el propio meta argentino del Real Zaragoza pidió perdón por esa acción en unas declaraciones a los medios oficiales de la entidad.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Nada más, estoy muy arrepentido, a lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, fue por tocar el balón fuera del área con la mano y se puede ver mi trayectoria", arrancó diciendo el meta, que aseguró que esa agresión a Pulido cuando había visto ya la segunda amarilla y había empujado al defensa, para después ver la roja directa, fue "una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer".

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"Sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años en mi carrera y quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido, somos colegas y fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me dé la Liga"

"Sé que soy una personsa pública, un profesional de muchos años en mi carrera y quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido, somos colegas y fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me dé la Liga o si quiere que vaya a dar explicciones estoy disponible para ello", cerró el arquero, que bien pudo jugar en Huesca su último partido como zaragocista, ya que está cedido por el Monterrey y se expone a una durísima sanción por ese puñetazo.