Oficial: El Real Zaragoza "tomará medidas disciplinarias" con Andrada y condena "rotundamente" lo sucedido en el derbi
"Lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible", expone el club
El Real Zaragoza ha anunciado, a través de un comunicado oficial, que tomará las "medidas disciplinarias pertinentes" con Esteban Andrada ante la agresión a Pulido que originó la trifulca final en el derbi disputado este domingo en El Alcoraz.
El club comienza el comunicado lamentando que "en los instantes finales hemos protagonizado unas imágenes impropias de este deporte y que nunca deberían haberse producido. Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival".
El comunicado añade que "somos ejemplo y referentes para muchos aficionados, sobre todo niños y niñas, que en cada partido nos alientan y aspiran a convertirse algún día en uno de sus ídolos. Es por ello que estas lamentables imágenes no deberían haberse producido jamás" y muestra la repulsa del club hacia este tipo de acciones. "Desde el club condenamos rotundamente lo sucedido en esa acción que ha manchado de manera inaceptable un partido de fútbol de especial trascendencia para nuestra región, algo que resulta inadmisible".
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