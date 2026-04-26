Así se quedan el Huesca y el Real Zaragoza en la clasificación tras el derbi

Todo se ve negro o negrísimo en función de lo que haga el Cádiz este lunes en casa frente a Las Palmas. El Real Zaragoza dio un paso atrás gigante para sus opciones de permanencia perdiendo en El Alcoraz frente a un Huesca que coge aire y que se coloca a un peldaño de salir. Pero todo será muy positivo o muy negativo en función del resultado en Cádiz.

El Real Zaragoza se queda a los mismos tres de la permanencia, pero con la diferencia de que el Cádiz juega este lunes contra Las Palmas y se puede escapar a seis, la distancia que tiene ahora también con la Real Sociedad B y con el golaverage perdido.

Y otro dato malísimo para los intereses blanquillos es que le han adelantado tanto el Huesca como el Mirandés, por lo que ya no es un mano a mano con el Cádiz y hay más actores involucrados para, a día de hoy, un puesto de salvación.

Por su parte, el Huesca escala al 19º puesto tras adelantar el Real Zaragoza y al Mirandés, que le había superado dos horas antes venciendo a la Cultural Leonesa. Tiene 36 puntos y está a dos del Cádiz a falta de su partido, a 5 de la Real Sociedad B y a 6 del Leganés. El Real Zaragoza está a uno del Huesca, a tres del Cádiz, a 6 de la Real B con el golaverage perdido y a 7 del Leganés con el golaverage ganado.

La próxima semana estos son los partidos clave para ambos aragoneses:

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