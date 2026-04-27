El Cádiz vuelve a caer y mantiene con vida a un Real Zaragoza que dormirá fuera del descenso si gana el viernes al Granada
La salvación sigue a tres puntos tras la derrota del equipo andaluz ante la UD Las Palmas en el estreno de Idiakez
El Cádiz tampoco reacciona con el cambio de técnico y, a pesar de que se adelantó en el marcador a los cuatro minutos, volvió a caer derrotado en su feudo ante la UD Las Palmas (1-2) para mantener con vida a un Real Zaragoza que sigue a tres puntos de la permanencia, marcada precisamente por el equipo dirigido ahora por el exzaragocista Imanol Idiakez.
De este modo, la escuadra blanquilla volverá a disponer, el viernes, de la oportunidad de dormir fuera del descenso en caso de derrotar en casa al Granada, prácticamente salvado. Pero ahora tiene a dos rivales por encima (Huesca y Mirandés), con un punto más que los aragoneses. El equipo de Oltra visitará al Racing y el Mirandés viaja a Almería. El Cádiz jugará en León.
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