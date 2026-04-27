Cherelle 'Torch' George, jugadora de los Harlem Globetrotters (15 de mayo en Zaragoza): "Cada vez que un niño o niña dice que soy su heroína me emociona mucho"

¿Qué significa para usted ser parte de un equipo legendario como los Harlem Globetrotters?

Es un honor y un privilegio y especialmente porque celebramos los 100 años ahora. No encuentro las palabras para describir realmente lo que significa esto para mí. Muchas leyendas han estado antes de mí por lo que es un honor y todo un privilegio, pero también una responsabilidad. Es como una experiencia extracorporal, porque a veces pienso ‘es que soy una Globetrotter, viajo por todo el mundo, inspiro a mucha gente y estoy haciendo literalmente lo que amo’. Todos los jugadores, en este 100º aniversario, nos lo tomamos muy en serio por el legado y queremos asegurarnos de que ese legado continúe después de nosotros. Y también es un honor ser mujer y una showwoman. Ya sabes, micrófono puesto y a liderar el partido.

¿Cómo se unió al equipo? Porque realmente llegó a jugar en la WNBA.

Fue hace 9 años. Estuve poco en la WNBA, pero fue por estar en el lugar indicado en la hora indicada. Estaba en Miami entrenando baloncesto de niños y un antiguo árbitro de los Harlem Globetrotters se acercó a mí tras verme tirar y driblar y me dijo que sería una genial mujer Globetrotter. Yo pensé que no sabía ningún truco, pero me dijo que ya los aprendería porque era una buena jugadora de baloncesto. Hice la audición en Atlanta y el resto es historia.

¿Qué es más gratificante para usted, el baloncesto competitivo o ser Globetrotter?

Ser Globetrotter sin duda. Disfruté mucho el baloncesto en el instituto, fue muy divertido y los dos primeros años fueron de los mejores de mi vida. Era la primera vez que salía de casa, estaba lejos de mi madre y crecí mucho, pero ser Globetrotter… no hay una vida como esa. Solo hay 40 personas en todo el mundo que pueden decir que son Globetrotters, es como una especie de club de élite y más con todo el impacto que tenemos en todo el mundo. Nunca me imaginé que ser Globetrotter iba a tener un impacto así. Da igual si estás en Turquía, Grecia o España, hay una emoción y un entusiasmo que se ve en las caras de la gente.

¿Cuál cree que es el éxito del equipo?

Creo que es un poco de todo. Lo que hacemos es único y diferente por la interacción con los aficionados. Cuando estás viendo un partido de los Globetrotters, los niños en la grada nos miran con cara de querer ser como nosotros. Somos embajadores de la buena voluntad, buena gente, atléticos y nos importan las causas solidarias y las comunidades. No solo voy a un país, por ejemplo a España, y hago el show, bajo a un café y me tomo uno, conozco a gente y trato de aprender el idioma. Y siempre estamos innovando en los partidos para que el espectáculo siga siendo fresco.

¿Cómo son los entrenamientos de los Harlem Globetrotters?

Suelen empezar en diciembre con una pretemporada de una semana para que los novatos se acoplen y aprendan qué significa ser un Globetrotter, a saltar o a girar la pelota. En esa semana somos muy creativos, trabajamos nuevos movimientos y cosas mágicas. Mucha gente no sabe que somos tres equipos y me permite ver lo que otros compañeros hacen y coger ideas.

¿Cómo se sintió al conseguir el Récord Guinness? Logró el mayor número de volteretas pasando un balón de baloncesto entre las piernas en 1 minuto, 32 veces.

Fue en Alemania y fue muy, muy especial, sobre todo por la historia de ese movimiento, porque lo hacía de niña y tuve la oportunidad de establecer el récord. Ahora tengo seis, pero ese fue el primero, y fue muy especial no solo por ser histórico, sino porque lo hacía de niña. Y aún nadie lo ha roto.

¿Qué es lo más loco que ha hecho o le ha pasado como Globetrotter dentro y fuera de la pista?

Hay muchas. Hace poco por ejemplo conocí al Papa León XIV y le pude dar la mano y fue un recordatorio de lo que significa ser un Globetrotter y que es mucho más que baloncesto. Dentro de la pista para mí, cada vez que un niño o niña dice que soy su heroína, me hace un dibujo o me regala un detalle me emociona mucho. ¡Incluso compran mi camiseta! Es como ¡wow!, hay personas que quieren llevar mi nombre atrás.

¿Por qué el apodo ‘Torch’ (antorcha)?

Porque estoy en llamas en la pista, yo soy la llama y la energía. Cuando entro en la pista la gente lo sabe porque el pabellón se calienta. Por eso soy la antorcha.

¿Ha habido algún truco que le ha costado dominar? ¿Y cuánto dedica al día para ello?

Sí, porque siempre estoy desafiándome a mí misma. El truco más nuevo ha sido muy desafiante. Hago girar la bola, la paso alrededor, la lanzo al aire y la atrapo hacia atrás. Lo practico al menos 30 minutos al día para conseguir ese círculo mágico. Siempre intento crear algo nuevo y desafiante y así siento que mi sangre sigue fluyendo, que sigo comprometida y que quiero más.

¿Qué piensa de España y de su público?

¡Me encantan los fans españoles y me encanta España! Va a ser la cuarta o quinta vez que venga y adoro su entusiasmo y su alegría. En España sabéis mucho de baloncesto y tenéis grandes equipos profesionales. No solo sabéis, es que lo disfrutáis, y eso nos ayuda a nosotros. Además disfruto mucho su cultura y su comida y la gente nos ama, son muy acogedores.

¿Qué espectáculo verá el público de Zaragoza? ¿Algo especial por los 100 años?

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Va a ser una fiesta desde el mismo momento en el que los fans entren por la puerta, va a ser una celebración con una gran energía. Tenemos algunos de los mejores matadores del mundo, de los mejores manejando el balón y va a haber mucha interacción con el público. Estamos en la grada, compartimos palomitas, tenemos trucos nuevos y nuevas jugadas. Estoy deseando que llegue.