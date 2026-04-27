Un derbi en boca de todos: la imagen del puñetazo de Andrada a Pulido da la vuelta al mundo

El derbi aragonés auguraba mucho antes del comienzo un final trágico. El enfrentamiento entre la SD Huesca y el Real Zaragoza podía dejar a uno o ambos equipos considerablemente fuera de la lucha por la permanencia en Segunda División. Sin embargo, lo tétrico de la conclusión del partido no llegó por consecuencias deportivas, sino por un episodio de violencia física entre jugadores sobre el terreno de juego con muy pocos precedentes y que ha dado la vuelta al mundo dejando en evidencia a ambas entidades en la que para muchos era "la fiesta del fútbol aragonés".

Todo tipo de medios de comunicación nacionales e internacionales se han hecho eco de las imágenes del portero del conjunto blanquillo, Esteban Andrada, propinando un fuerte puñetazo sobre el rostro del capitán del cuadro azulgrana, Jorge Pulido, y de la consiguiente trifulca montada sobre el césped para el esperpento de aficionados, clubs y organismos del deporte. Ni siquiera los comunicados de ambas entidades, ni los de federaciones, ni las disculpas de los dos principales protagonistas de la tangana han podido frenar un revuelo que ha llevado los nombres de las ciudades de Huesca y Zaragoza a todos los rincones del planeta de forma penosa.

Minutos después del pitido final, Movistar Plus Deportes publicaba el vídeo de la agresión en X y empezaban las primeras reacciones. En el Tiempo de juego de la Cadena COPE, Paco González ponía en pausa el programa para tratar de describir la escena conforme le llegaba el corte. Poco después, en El Partidazo de COPE, Juanma Castaño utilizaba el término "salvajada" para valorar la escena. En la Cadena SER, que habló de una "terrible agresión" tras la expulsión, el exárbitro Iturralde González, tras leer el acta, que consideró "adecuada", trató de precisar cuál podría ser la sanción: "Hasta 12 partidos", sentenció, sin considerar que un parte médico del capitán oscense lleve ese correctivo a mayores.

Esteban Andrada golpea a Jorge Pulido tras ver la tarjeta roja en El Alcoraz. / Jaime Galindo

En la prensa escrita nacional, incluso las cabeceras deportivas de mayor repercusión han hecho hueco en sus portadas de este lunes para mentar el suceso. "Salvaje agresión de Andrada a Pulido", incluye el Marca. Por su parte, el diario AS se refiere al partido como "el derbi de la vergüenza" y menciona las tres expulsiones en el tiempo de descuento. También El País ha recogido la pelea y el hecho de que Andrada "asesta un puñetazo" en un final marcado por la tensión y posibles sanciones.

También las televisiones han recogido esas mismas imágenes. La Sexta ha definido el golpe directamente como "salvaje". Por su parte, un reconocido simpatizante del zaragocismo como el Josep Pedrerol, abrió la madrugada de este lunes su programa en Mega, El chiringuito de Jugones, con un contundente mensaje durante su habitual cuanta atrás: "Los nervios son entendibles, los piques inevitables, pero lo de Andrada no se puede justificar", dijo. En esa misma línea, Eurosport destacó el "polémico puñetazo" como una de las imágenes de la jornada, y DAZN enmarcó el incidente dentro de un desenlace "de locura", con varias expulsiones y enfrentamientos posteriores.

Jugadores del Huesca y del Zaragoza se mezclan en una pelea tras la agresión de Andrada. / Jaime Galindo

Pero no solo en España ha sido el principal tema de conversación, también en Europa y el resto del mundo. En el ámbito anglosajón, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, el relato adopta un tono más orientado al impacto y la viralidad. New York Post describió cómo el portero "golpea a su oponente en la cara y el partido desemboca en caos", mientras The Sun incidió igualmente en el desenlace tras la acción violenta. En una línea similar, The Times apunta a al ´término "salvaje" y a que podría acarrear una sanción severa.

Medios alemanes hablan de cómo el portero "golpea a un rival hasta derribarlo", con un tono algo más sensacionalista, mientras que en Suecia se refieren a "escenas escandalosas" e incluso a la sucesión de golpes en medio del caos. Desde Australia, la cobertura incide en la pérdida de control del jugador, al tiempo que destaca que, tras ser expulsado, regresó para agredir a un oponente en un comportamiento "antideportivo y susceptible de sanción".