Esteban Andrada estuvo a punto de fichar por la SD Huesca en 2018

El puñetazo de Esteban Andrada a Jorge Pulido en el duelo entre la SD Huesca y el Real Zaragoza ha dado la vuelta al mundo. La tangana final en el derbi aragonés, que también acabó con la expulsión de Dani Jiménez por dar un golpe similar, empañó un partido horrendo de los dos equipos. Tras finalizar el encuentro y con el equipo llegado a la capital aragonesa, el guardameta lanzó un mensaje en los medios oficiales del club pidiendo disculpas por su salvaje agresión al capitán del Huesca.

Andrada se expone a una sanción grave. Este tipo de acciones oscilan entre los cuatro y los doce partidos, si bien el arrepentimiento posterior y el hecho de que no es reincidente, podrían reducir la cantidad de encuentros sin jugar. Lo que es seguro es que el arquero no volverá a defender más el escudo del león y el club se encuentra estudiando que "medidas disciplinarias pertinentes" con el futbolista, que podría ser, incluso, suspendido de empleo y sueldo.

Andrada estuvo a punto de fichar por la SD Huesca

La SD Huesca jugó por primera vez en Primera División en la campaña 2018/19 tras quedar en segunda posición el año anterior y ascender de forma directa. A pesar de que Rubi fue el entrenador artífice del ascenso, el catalán no continúo y el club oscense decidió apostar por Leo Franco en los banquillos. El que fuera portero del Real Zaragoza, conocedor del mercado argentino, tenía el ojo puesto en la incorporación de Esteban Andrada para la portería del Alcoraz.

Numerosos medios de Argentina y el diario AS en España daban por cerrado el fichaje del portero por el Villarreal para salir cedido a la SD Huesca. Por aquel entonces, Esteban Andrada jugaba en Lanús. La cantidad que estaba dispuesta a pagar el conjunto groguet rondaba los cinco millones de euros. El "sabandija" salió de la cantera del Atlético San Martín de Mendoza y de ahí puso rumbo a Lanús, aunque estuvo una temporada cedido en el Arsenal de Sarandí. El meta jugó en Boca Juniors, donde disputó la final de la Copa Libertadores en Madrid, para después fichar por el Monterrey de México.

Noticias relacionadas

De momento, Andrada, que se encuentra cedido en el Zaragoza hasta final de temporada desde el Monterrey con opción de compra obligatoria en caso de ascenso, de 1,5 millones de dólares, ya no se ha ejercitado este lunes con el equipo y, como el resto de titulares en El Alcoraz.