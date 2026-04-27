Juanma Castaño, sobre la acción de Esteban Andrada en el Huesca-Real Zaragoza: "Es una salvajada"

El duelo aragonés entre la SD Huesca y el Real Zaragoza será recordado por un hecho avergonzarte que tuvo lugar en los minutos finales del partido. Esteban Andrada, portero visitante, le lanzó a un gancho, como si de un combate de MMA se tratará, a Jorge Pulido. Una acción que desencadeno una tángana entre ambos equipos y que concluyó con tres expulsados y dos jugadores de campo con la camiseta de cancerbero.

La trifulca la empezó Andrada, que le puso un ojo morado a Pulido de un puñetazo al que respondió Dani Jiménez con otro dirigido al argentino. Tasende también se fue a la calle por otra fea acción para poner el infame broche a un derbi que pasará a la historia. La acción del argentino corrió como la espuma en redes sociales y todos los medios de comunicación del planeta se hicieron eco de esta acción que sirvió para tapar un partido vergonzoso y propio de una categoría inferior.

La opinión de Juanma Castaño

La acción de Esteban Andrada fue la encargada de abrir 'El Partidazo de Cope' que dirige Juanma Castaño. "La agresión es salvaje. Si me dices de cuatro a doce, yo siempre pensaré que se le debe sancionar con el mayor rango posible de partidos. Lo normal es que fueran doce", comenta el periodista a los tertulianos y audiencia del programa. Las horquillas que tiene él código disciplinario del arbitraje varía unas de otras.

"Yo creo que van a ser de cuatro a doce partidos, vamos a ver cuál es la horquilla. La acción está ahí y el arrepentimiento del jugador no sé si servirá para algo. Andrada no da la sensación que sea un portero broncas. El árbitro le perdona la expulsión porque ya tenía una amarilla. El argentino ve la segunda amarilla por darle el empujón cuando antes se había encarado con el árbitro", explica Isaac Fouto que estuvo a pie de campo en El Alcoraz. Andrada podría arrastrar la sanción que le interpongan en su club. A pesar de que sea en España, también se perdería partidos con el Monterrey de México.

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Las disculpas de Andrada

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Nada más, estoy muy arrepentido, a lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, fue por tocar el balón fuera del área con la mano y se puede ver mi trayectoria", arrancó diciendo el meta, que aseguró que esa agresión a Pulido cuando había visto ya la segunda amarilla y había empujado al defensa, para después ver la roja directa, fue "una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer".