Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pelea Real Zaragoza y HuescaTiempo ZaragozaCarlos CanteroPalacio de la LuzSucesos ZaragozaAgresión sexual fisioterapia
instagramlinkedin

Los jugadores del Real Zaragoza y del Huesca se liaron a puñetazos en el vestuario tras un insulto de un futbolista azulgrana a Andrada

La tensión se prolongó después del encuentro y obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir para evitar males mayores

Los jugadores de Real Zaragoza y SD Huesca, en plena tangana tras la agresión de Andrada a Pulido.

Los jugadores de Real Zaragoza y SD Huesca, en plena tangana tras la agresión de Andrada a Pulido. / Jaime Galindo

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

La batalla campal entre jugadores del Real Zaragoza y la SD Huesca en el tramo final del derbi disputado el domingo en El Alcoraz continuó en el vestuario, donde volvieron a llover puñetazos.

La trifulca se originó, según fuentes consultadas por este diario, a raíz del insulto homófobo ('maricón') proferido por un futbolista del conjunto oscense a Andrada cuando el meta argentino y el resto de integrantes del Real Zaragoza se encontraban ya en el vestuario. La reacción de los zaragocistas fue inmediata y varios salieron para irse a por él, lo que derivó en una gran trifulca en la que se sucedieron las agresiones.

De hecho, tuvo que intervenir la Policía para separar a los componentes de ambas plantillas implicados y, de este modo, evitar males mayores mientras algunos jugadores de ambas escudras trataban de separar e intentar calmar unos ánimos encendidos todavía varios minutos después del pitido final.

Noticias relacionadas y más

Estos hechos, que no figuran en el acta redactada por Dámaso Arcediano Monescillo, dieron continuidad a lo acontecido poco antes en el campo, donde la agresión de Andrada a Pulido derivó en otra trifulca acentuada por el puñetazo propinado por Dani Jiménez, meta del Huesca, al propio Andrada. Ambos cancerberos acabaron expulsados, al igual que Dani Tasende, en su caso, por una pequeña patada sin balón a Luna.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La barriada de Zaragoza en la que ensayaban Más Birras, Héroes del Silencio y Niños del Brasil: 'En los años 80 fue la zona con más rockeros por metro cuadrado
  2. El Huesca supera al Zaragoza en un derbi que acaba con vergonzosas agresiones (1-0)
  3. Hallan un cadáver en la ribera del río Ebro a su paso por La Cartuja
  4. Casa Antonio, un clásico de Zaragoza que deja atrás su menú del día para centrarse en tapas y raciones: “Los chipirones son nuestra especialidad”
  5. Rubén Sosa, 40 años después de su gol que dio la Copa al Real Zaragoza: «Estoy disponible hasta para dar la vida por el Real Zaragoza, me dio mucho»
  6. El Casademont Zaragoza ya tiene rival en cuartos de final del 'playoff' por el título de Liga Femenina
  7. El gesto de Mariona Ortiz con la lesionada Helena Pueyo en el último partido del Casademont Zaragoza
  8. Andrada pega un puñetazo a Pulido tras ser expulsado y Dani Jiménez ve la roja por darle otro al argentino en la tangana final del Huesca-Real Zaragoza

Los jugadores del Real Zaragoza y del Huesca se liaron a puñetazos en el vestuario tras un insulto de un futbolista azulgrana a Andrada

Los jugadores del Real Zaragoza y del Huesca se liaron a puñetazos en el vestuario tras un insulto de un futbolista azulgrana a Andrada

Esteban Andrada estuvo a punto de fichar por la SD Huesca en 2018

Esteban Andrada estuvo a punto de fichar por la SD Huesca en 2018

Esteban Andrada se expone a una sanción de hasta 12 partidos y a una posible suspensión de empleo y sueldo y no volverá a jugar con el Real Zaragoza

Esteban Andrada se expone a una sanción de hasta 12 partidos y a una posible suspensión de empleo y sueldo y no volverá a jugar con el Real Zaragoza

Juanma Castaño, sobre la acción de Esteban Andrada en el Huesca-Real Zaragoza: "Es una salvajada"

Juanma Castaño, sobre la acción de Esteban Andrada en el Huesca-Real Zaragoza: "Es una salvajada"

El penalti de Arcediano, el papelón del equipo y el salvaje puñetazo de Andrada a la historia del Real Zaragoza

Cherelle 'Torch' George, jugadora de los Harlem Globetrotters (15 de mayo en Zaragoza): "Cada vez que un niño o niña dice que soy su heroína me emociona mucho"

Cherelle 'Torch' George, jugadora de los Harlem Globetrotters (15 de mayo en Zaragoza): "Cada vez que un niño o niña dice que soy su heroína me emociona mucho"

Así es el audio de la revisión del VAR de las rojas a Tasende y Dani Jiménez: "Le voy a expulsar por el puñetazo al portero"

Así es el audio de la revisión del VAR de las rojas a Tasende y Dani Jiménez: "Le voy a expulsar por el puñetazo al portero"

El meta Andrada pide perdón. "Estoy muy arrepentido de lo sucedido"

El meta Andrada pide perdón. "Estoy muy arrepentido de lo sucedido"
Tracking Pixel Contents