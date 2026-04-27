El penalti de Arcediano, el papelón del equipo y el salvaje puñetazo de Andrada a la historia del Real Zaragoza

En un derbi aragonés de perfil muy bajo, entre dos equipos en una situación deportiva crítica, y bien que lo dejaron claro sobre el césped, la balanza se inclinó hacia el lugar en el que cayó la acción de más peso del encuentro. Arcediano Monescillo, el árbitro, señaló penalti de Kodro sobre Jesús Álvarez. Era el segundo de la tarde. El primero, cometido por Saidu, no admitió discusión. Importante error del ghanés, que lleva días jugando pasado de vueltas. El último resultó un castigo excesivo del veterano colegiado, que se agarrará a que hubo contacto. Pero penalti, lo que toda la vida se ha entendido por penalti, no fue.

Eso sí, según la camiseta que guarde usted en el armario, ya sabe qué pensaría si esa situación se hubiese producido a la inversa. Por eso, no valen la pena los debates relacionados con este tipo de jugadas: los puntos de encuentro directamente no existen. Ni falta que hace: estos ingredientes tan viscerales y ardientes son los que alimentan el alma más pasional del fútbol y lo elevan a la categoría en la que está. Guste o no guste, esta es su salsa.

La cuestión es que así fue cómo pasó en esta ocasión. Sielva transformó la pena máxima y le dio la victoria al Huesca. En la primera mitad, el centrocapista azulgrana había fallado otro lanzamiento desde los once metros. Andrada se lo había detenido. Seguramente, por la cabeza del argentino todavía no pasaba nada de lo que iba a suceder después, ese enajenamiento deportivo del que se arrepintió ya de noche en la Ciudad Deportiva.

El Huesca produjo poco más en ataque, el Real Zaragoza algo en la primera mitad, sobre todo un cabezazo de El Yamiq que Dani Jiménez salvó de manera milagrosa. Nada, absolutamente nada, en una segunda parte indigna, impropia de un equipo que se está jugando la vida y que ni siquiera hizo visible al guardameta local.

Trifulca al final del partido tras el puñetazo de Andrada a Pulido. / JAIME GALINDO

Aunque no lo parezca, a estas horas el Real Zaragoza todavía no está descendido. Vamos a repetirlo para que no se olvide: a estas horas el Real Zaragoza todavía no está descendido. Y mucho menos lo estaba mientras se disputaba el encuentro de El Alcoraz. Con un triunfo hubiera dormido fuera de los puestos de descenso tras siete meses ahí condenado. El equipo de David Navarro falló otra vez y alargó su mala racha: cinco partidos sin ganar, dos puntos de quince posibles. Con todo ello, sigue con vida gracias al derrumbamiento alucinante del Cádiz, que juega esta noche.

El derbi de Huesca terminó con una de las acciones más vergonzosas de la historia del Real Zaragoza: un puñetazo brutal de Andrada a Pulido. No hay justificación que valga. Como tampoco la tiene lo que hizo Dani Jiménez, tratando de cobrarse la justicia por su mano. Ya no hay vuelta atrás: el argentino quedará en la memoria colectiva por el acto más bochornoso que se recuerda en las últimas décadas con el escudo del león bordado en la camiseta. No debe volver a vestirla nunca más. Bastante desgraciado, aciago y triste es el momento que está viviendo el Real Zaragoza como para que cualquier jugador con una actitud macarra lo ensucie todavía más de un modo tan inverosímil e indefendible.