El Real Zaragoza carga contra el arbitraje en el derbi: "Condicionó clara y directamente el resultado"

El Real Zaragoza ha mostrado este lunes, a través de un comunicado oficial, su "absoluta disconformidad" con la actuación de Dámaso Arcediano Monescillo (al que no se nombra en el escrito), árbitro del derbi que enfrentó el domingo al conjunto blanquillo con la SD Huesca en El Alcoraz, "sobre todo el criterio dispar en decisiones tomadas en ambas áreas. A nuestro juicio, condicionó clara y directamente el resultado del mismo", asevera la SAD en un escrito en el que desliga esa labor arbitral de la agresión de Andrada a Pulido que originó la batalla campal en el tramo final del encuentro. "Este hecho no es óbice para que el club, de manera inmediata, condenara con rotundidad las imágenes que se dieron en los instantes finales del partido y que manchan la imagen del Real Zaragoza, algo que no se debería haber producido nunca".

"Son ya numerosas las ocasiones en las que el Real Zaragoza ha sido perjudicado por diferentes decisiones del estamento arbitral en partidos a lo largo de esta temporada, algo que hemos manifestado y trasladado a través de diversas vías a los órganos competentes cuando lo hemos considerado oportuno", añade el club aragonés, que insiste en desasociar ese malestar con lo acontecido al final del choque. "Esto, en ningún caso justifica la agresión de nuestro jugador Esteban Andrada ni la situación deportiva que atraviesa el club y que se ha visto inmerso prácticamente durante todo el curso".

En ese sentido, el Real Zaragoza vuelve a solicitar, como ya hiciera tras el partido disputado ante el Eibar en el Ibercaja Estadio, en el que El Yamiq fue expulsado, que la aplicación de los reglamentos "se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición y del respeto debido a nuestro club y nuestra afición. Más, si cabe, en una fase final de la temporada en la que hay tanto en juego".

La reacción del club se produce después de que el árbitro manchego, el más veterano de Segunda, señalara un penalti muy discutido de Kodro sobre Álvarez que acabó siendo decisivo para el devenir del choque. A pesar de que la imagen no deja claro el contacto, el trencilla no dudó. Su gestión previa a la trifulca final y una diferencia en el trato a ambos equipos denunciada por el vestuario zaragocista acentúan el malestar.

El club tira de hemeroteca

Tras el comunicado oficial emitido por la entidad, el Real Zaragoza ha comenzado a publicar en su cuenta de X lo que apunta a ser una larga lista de decisiones arbitrales en las que considera que fue perjudicado. A través de diferentes publicaciones cada, aproximadamente, 20 minutos a las que llama 'CAPÍTULOS', el club recoge en imágenes diferentes acciones que se han producido a lo largo de esta temporada y que costaron puntos al equipo, además de acompañarlas con algún que otro comentario irónico.

El primero de los 'capítulos' hace referencia directamente al derbi en El Alcoraz. Cuatro imágenes acompañan a la publicación: el segundo penalti del encuentro por parte de Kodro sobre Jesús Álvarez que desembocó en el único gol del encuentro, el de Óscar Sielva; una acción sobre el área contraria en la que Rober González pidió penalti por un empujón; un agarrón sobre Dani Gómez; y por último, la definición según la Real Academia Española de la Lengua de la palabra "dispar", término que utilizan en el comunicado para referirse al arbitraje.

En el segundo capítulo entran en juego acciones de otros dos duelos del curso, ambos en el Ibercaja Estadio, ante el Córdoba y el Albacete. La imagen del partido ante el conjunto andaluz muestra una mano fuera del área que hubiera supuesto la segunda tarjeta amarilla para el futbolista del Córdoba. En la del segundo choque, la fotografía muestra directamente un contacto dentro del área rival entre el balón y el antebrazo del jugador del Albacete.

En el tercero, recogen la acción del partido ante el Eibar en la que El Yamiq vio la roja por una supuesta agresión. En aquel encuentro, el central del conjunto blanquillo recibió un agarrón y, después de que el árbitro pitara la falta, el marroquí extendió el brazo impactando sin fuerza alguna en el hombro del jugador del Eibar, que se tiró al suelo y obligó a la revisión del VAR.

El cuarto episodio vuelve a retraerse al enfrentamiento en casa contra el Albacete, en el que el Zaragoza vio anulado un gol por un fuera de juego milimétrico. El club, según dicta la publicación, no confía del todo el la exactitud de las herramientas utilizadas para medir este tipo de acciones y apunta a la duda con bastante sarcasmo: "El fuera de juego es un acto de fe...", afirma.