El Real Zaragoza tira de hemeroteca: estas son las acciones que reclama el club esta temporada

Tras el comunicado oficial emitido por la entidad, el Real Zaragoza ha comenzado a publicar en su cuenta de X lo que apunta a ser una larga lista de decisiones arbitrales en las que considera que fue perjudicado. A través de diferentes publicaciones cada, aproximadamente, 20 minutos a las que llama 'CAPÍTULOS', el club recoge en imágenes diferentes acciones que se han producido a lo largo de esta temporada y que costaron puntos al equipo, además de acompañarlas con algún que otro comentario irónico.

El primero de los 'capítulos' hace referencia directamente al derbi en El Alcoraz. Cuatro imágenes acompañan a la publicación: el segundo penalti del encuentro por parte de Kodro sobre Jesús Álvarez que desembocó en el único gol del encuentro, el de Óscar Sielva; una acción sobre el área contraria en la que Rober González pidió penalti por un empujón; un agarrón sobre Dani Gómez; y por último, la definición según la Real Academia Española de la Lengua de la palabra "dispar", término que utilizan en el comunicado para referirse al arbitraje.

En el segundo capítulo entran en juego acciones de otros dos duelos del curso, ambos en el Ibercaja Estadio, ante el Córdoba y el Albacete. La imagen del partido ante el conjunto andaluz muestra una mano fuera del área que hubiera supuesto la segunda tarjeta amarilla para el futbolista del Córdoba. En la del segundo choque, la fotografía muestra directamente un contacto dentro del área rival entre el balón y el antebrazo del jugador del Albacete.

En el tercero, recogen la acción del partido ante el Eibar en la que El Yamiq vio la roja por una supuesta agresión. En aquel encuentro, el central del conjunto blanquillo recibió un agarrón y, después de que el árbitro pitara la falta, el marroquí extendió el brazo impactando sin fuerza alguna en el hombro del jugador del Eibar, que se tiró al suelo y obligó a la revisión del VAR. No se libra del sarcasmo ninguna de las publicaciones: "Jawad y la capacidad de hacer volar a un rival con la fuerza del viento".

El cuarto episodio vuelve a retraerse al enfrentamiento en casa contra el Albacete, en el que el Zaragoza vio anulado un gol por un fuera de juego milimétrico. El club, según dicta la publicación, no confía del todo el la exactitud de las herramientas utilizadas para medir este tipo de acciones y apunta a la duda con bastante ironía: "El fuera de juego es un acto de fe...", afirma.

El 'capítulo V', de nuevo apelando a la disparidad de criterios: "Los penaltis de Padrón; unos se pitan y otros, no". En las imágenes muestran dos acciones similares en área rival. La primera de ellas en el encuentro ante el Leganés cuando, en la última jugada, Ignasi Miquel agarra a Rober González sin tocar el balón y provoca su caída. En la segunda, las imágenes muestran un agarrón sobre Aguirregabiría durante la jornada retro ante el Córdoba.