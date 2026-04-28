Ander Herrera y Neymar, juntos de nuevo en Argentina con intercambio de camisetas: "Me alegro de verte, amigo"

Ander Herrera y Neymar JR jugaron en el PSG juntos y, años después, se han vuelto a reunir pero muy lejos de París, en Buenos Aires concretamente.

Neymar ahora juega en el Santos brasileño, mientras que Ander lo hace en Boca Juniors desde hace casi dos temporadas, pero el destino les ha vuelto a unir, al menos por unas horas.

El Santos juega este martes partido de la Conmebol Sudamericana, la segunda máxima competición entre países, comparable a la Europa League, en casa del San Lorenzo de Almagro y el conjunto brasileño se entrenó en La Bombonerita, junto al estadio de La Bombonera, donde habitualmente se ejercita el Boca Juniors, el equipo de Ander Herrera.

Y el canterano del Real Zaragoza no perdió la ocasión y fue a visitar a un excompañero y amigo, con quien intercambió la camiseta, con firma y dedicatoria incluida.

Los dos compartieron la imagen en sus redes sociales a través de Instagram. Neymar la subió primero con el texto "Me alegro de verte, amigo @anderherrera". Por su parte, Ander la compartió con varios corazones azules.

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El Santos de Neymar necesita sacar un buen resultado porque, en las dos jornadas de Sudamericana, solo ha sumado un punto y es el último de su grupo, mientras que San Lorenzo es líder con cuatro puntos.