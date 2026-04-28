Andrada vuelve a entrenarse con el Real Zaragoza

Esteban Andrada ha sido uno de los protagonistas en el entrenamiento de este martes en la Ciudad Deportiva. El guardameta argentino ha vuelto a ejercitarse con el Real Zaragoza tras ser el triste protagonista del derbi por su puñetazo a Pulido y ausentarse en la primera sesión semanal llevada a cabo el lunes junto con el resto de titulares en El Alcoraz.

Este martes ha podido verse al argentino trabajar junto al resto de sus compañeros, aunque no volverá a defender la portería del Real Zaragoza en un partido oficial. El club sigue estudiando las medidas internas que tomará por su actitud en el derbi con ese puñetazo que ha dado la vuelta al mundo y está previsto que este miércoles se reúna el Comité de Competición y le imponga una sanción de entre cuatro y doce partidos por la agresión más otro por la expulsión.

Andrada se disculpó en un vídeo publicado por el Real Zaragoza el mismo domingo y el propio club también lanzó un comunicado oficial condenando enérgicamente lo sucedido, lo que puede servir de atenuante para que el argentino no sufra el mayor castigo que contempla la normativa, pero en cualquier caso no volverá a jugar en los cinco partidos que quedan de Liga regular.

Además, en la sesión de este martes dirigida por David Navarro también se ha ejercitado Paul Akouokou, mientras que no lo han hecho los tres lesionados del primer equipo, Tachi, Valery y Keidi Bare, que siguen trabajando al margen.