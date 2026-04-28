Dámaso Arcediano, el árbitro del derbi, rompe su silencio tras el puñetazo de Andrada: "Prima la experiencia"

Un día después del derbi aragonés y de toda la polémica, y justo mientras el Real Zaragoza emitía un comunicado oficial sobre el criterio dispar de Dámaso Arcediano sobre el césped y hacía un serial de errores que han perjudicado al equipo durante la temporada, el colegiado manchego estuvo en la presentación del libro ‘Perder también es de Campeones’, de Lorena Cos, en Madrid, donde habló de lo sucedido en El Alcoraz.

El árbitro aseguró que su gran bagaje de encuentros en la categoría de plata le ayudó a lidiar con todo el lío: "Son situaciones en las que prima la experiencia. En este caso, llevo casi 350 partidos en Segunda División y la experiencia que me ha dado pitar nueve partidos de playoff ha sido de ayuda".

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El puñetazo de Andrada a Pulido no entró a valorarlo, simplemente dijo que "son situaciones que te acabas encontrando". Además, reconoció que "muchas ciudades dependen de mis decisiones", pero la experiencia le ayuda a relativizar: "Con el tiempo aprendes a relajarte, a saber dónde estás y a configurar tu mente. Es importante que los jugadores te conozcan, porque al final también te tienen más respeto".