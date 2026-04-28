La enésima caída del Real Zaragoza: David Navarro calca los números de Sellés en sus nueve primeros partidos

De forma distinta, pero el recorrido de David Navarro en sus nueve primeros partidos al frente del Real Zaragoza es idéntico al trazado en su día por Rubén Sellés, al que Navarro sucedió en el cargo después de la jornada 28, cuando el conjunto aragonés cayó derrotado en casa frente al Burgos (1-0) para desatar la tormenta entre la escaldada afición blanquilla.

El registro es calcado: 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas en los nueve primeros encuentros en el banquilo para ambos entrenadores, si bien el camino ha sido inverso. Mientras el valenciano empezó mal para reaccionar después, al gran comienzo del zaragozano le ha sucedido una caída pronunciada que le ha llevado a acumular cinco jornadas consecutivas sin ganar tras sumar apenas 2 puntos de los últimos 15 en disputa.

Sellés, en cambio, perdió sus tres primeros encuentros (1.0 en Gijón, 0-2 en casa contra el Deportivo y 3-1 en Granada) al frente de una escuadra que posteriormente enlazaría tres victorias consecutivas (1-0 frente al Huesca, 1-2 en Eibar y 3-2 ante el Leganés en el Ibercaja Estadio) para pasar a sumar solo un triunfo más en las doce jornadas siguientes, lo que abocó al Zaragoza al último puesto de la clasificación con ocho puntos de desventaja respecto a la permanencia.

De más a menos

La llegada de Navarro tuvo ese efecto revitalizador que se buscaba hasta el punto de que la reacción fue inmediata, con tres victorias (0-1 en Cádiz y 2-0 en casa ante Almería y Racing) en sus cuatro primeros citas (perdió 2-1 en Riazor tras un notable partido decidido al final). Pero desde aquel gran triunfo frente al líder, el Zaragoza no ha vuelto a ganar y apenas ha sumado 2 puntos de los 15 últimos como consecuencia de los pírricos empates en Leganés (1-1) y en el Ibercaja Estadio frente al Ceuta (2-2) y las derrotas en Córdoba y Huesca (1-0) y en casa frente al Mirandés (1-2).

El calco alcanza también a los goles a favor (10 en ambos casos), mientras que el Zaragoza de Navarro ha encajado tres tantos menos (9) que los recibidos en las primeras nueve jornadas (aguantó 18) con Sellés (12), que no consiguió enderezar una nave a la deriva que dejó hecha jirones antes de ser destituido junto al director deportivo Txema Indias.

Eso sí, tanto Navarro como Sellés mejoran a Gabi, que también dirigió nueve encuentros (los mismos que lleva ahora Navarro) antes de ser despedido. El madrileño apenas consiguió una victoria (0-1 en Mendizorroza contra el Mirandés), tres empates (1-1 ante Castellón y Valladolid y 0-0 en el Ibercaja Estadio frente al Albacete) y cinco derrotas (1-0 en Anoeta contra la Real B, 1-3 ante el Andorra, 1-0 en Ceuta, 0-1 frente al Córdoba y el 4-2 final en Almería, escenario de su último encuentro en el banquillo zaragocista).

Así, Gabi, con el que el Zaragoza apenas anotó media docena de goles y encajó 12, se fue tras recaudar apenas 6 puntos de los 27 en disputa, mientras que tanto Sellés, en sus primeros nueve partidos, como Navarro ahora han logrado 11, con un porcentaje del 40%, casi el doble que el 22% firmado por Gabi en la primera fase de una nefasta temporada.

A falta de cinco jornadas para la conclusión del campeonato, el caso es que el Zaragoza se ha vuelto a caer en el peor momento, justo cuando tenía la posibilidad de salir de un descenso en el que lleva instalado toda la temporada. Incapaz durante todo el curso de dar ese paso adelante que le haga escapar de la quema, el conjunto aragonés sigue empeñado, con un entrenador u otro, en desperdiciar cada ocasión que le brinda la categoría para huir de abajo. De hecho, no ha ganado a ninguno de los recién ascendidos desde Primera RFEF, es más, ha perdido seis de los ocho duelos ante ellos. Sin embargo, ha sido capaz de derrotar al líder, el Racing Club, tanto en el partido disputado en Santander (2-3) como en casa (2-0), una muestra más de la irregularidad e inconsistencia de un equipo que lleva toda la temporada sumido en la desazón y la mediocridad.

Con Navarro, como sucedió con Sellés, la reacción ha durado poco. La pobre calidad física y técnica de una plantilla desastrosamente concebida supone un lastre demasiado pesado que lleva camino de conducir al Zaragoza al fondo del océano.