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Esteban Andrada llamó a Jorge Pulido para pedirle disculpas por el puñetazo

El guardameta pidió perdón al capitán del Huesca tras mostrar su arrepentimiento públicamente

Andrada corre hacia Pulido en la acción que acabó en la agresión del meta.

Andrada corre hacia Pulido en la acción que acabó en la agresión del meta. / Jaime Galindo

Jorge Oto

A. Bobed

Zaragoza

Esteban Andrada llamó a Jorge Pulido por teléfono para disculparse con él tras el puñetazo que le propinó en el derbi aragonés. El guardameta argentino ya había mostrado su arrepentimiento públicamente horas después de la agresión, a su llegada a la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, con un vídeo grabado en la sala de prensa.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido, no es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional como lo soy. Nada más, estoy muy arrepentido, a lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión, fue por tocar el balón fuera del área con la mano y se puede ver mi trayectoria. Fue una situación límite en la que me salí del contexto y reaccioné de esa forma. Estoy muy arrepentido y no lo volveré a hacer", dijo el meta.

"Sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años en mi carrera y quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido. Somos colegas y fue un acto mío que me desconecté en ese momento y acá estoy para las consecuencias que me dé la Liga o si quiere que vaya a dar explicaciones estoy disponible para ello", cerró el arquero.

El lunes, el día después de toda la vorágine ocasionada por el puñetazo, Andrada se ejercitó en el gimnasio de la Ciudad Deportiva con las persianas bajadas para evitar su exposición mediática, pero este martes sí que entrenó con normalidad con el resto de sus compañeros, si bien no volverá a jugar más con la camiseta del Real Zaragoza ya que la sanción, a buen seguro, será de más de cinco partidos.

El club sigue estudiando las medidas internas que tomará por su actitud en el derbi con ese puñetazo que ha dado la vuelta al mundo y este miércoles se espera la resolución del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol.

Esteban Andrada se enfrenta, según el artículo 103 del Código Disciplinario, que recoge las agresiones, a entre cuatro y doce partidos de castigo, aunque hay que contar con varios factores que pueden variar ese número. El primero, que Dámaso Arcediano reflejó en el acta el hematoma en el pómulo de Pulido y, según el 103.2, se eleva a entre seis y quince duelos "cuando se origine lesión que determine la baja del/de la ofendido/a, siempre que no constituya falta más grave". En principio, Pulido no será baja en Santander y terminó la última jugada del partido tras el puñetazo, por lo que ese supuesto no se cumpliría.

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Además, hay dos posibles atenuantes que quizá estime el Comité de Competición, que son el arrepentimiento mostrado de forma pública y que Andrada no es reincidente. Sin embargo, no han sido pocas las voces que piden una sanción ejemplar para el portero argentino.

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