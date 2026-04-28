Javier Tebas, presidente de LaLiga, sobre el puñetazo de Andrada a Pulido: "La sanción tendría que ser de varios meses sin jugar"
Lo considera "una barbaridad" y considera que 12 partidos son pocos por ser "una auténtica barbaridad"
Javier Tebas, presidente de LaLiga, fue uno de los grandes protagonistas del acto de presentación de la Red de Ciudades de LaLiga, que tuvo lugar en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y ahí repasó varios temas de actualidad, entre ellos la polémica del derbi aragonés.
Tebas aseguró que la acción de Andrada le parace "una auténtica barbaridad" y la sanción debería ser "lo máximo posible". De hecho, más de 12 partidos: "Parece ser que el reglamentos habla de solo de 12 partidos, cuando realmente tenía que ser la sanción de varios meses sin poder jugar".
LaLiga es organizador de la competición, pero no tiene competencias sancionadoras ni tiene potestad para designar árbitros, ya que depende de la Real Federación Española de Fútbol y el régimen sancionador se encuentra en el Código Disciplinario del ente federativo, no en la patronal, por lo que, aunque influyente, la opinión de Tebas no deja de ser un punto de vista no vinculante.
Andrada se enfrenta a un castigo de hasta 16 encuentros, ya que el artículo 103.2 recoge que, en caso de lesión que cause baja, la sanción es de "entre 6 y 15 partidos" a lo que hay que sumar uno por la doble amarilla. De todos modos, aunque Dámaso Arcediano recogió el hematoma causado a Pulido, el central toledano pudo terminar el partido y no se espera que vaya a ser baja en Santander. Además, también son atenuantes su arrepentimiento y que no sea reincidente.
Además, el oscense tampoco habló del puñetazo de Dani Jiménez, portero de la SD Huesca, que también agredió a Esteban Andrada tras su lamentable acción con Jorge Pulido.
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