Las otras peleas y agresiones históricas del fútbol español: Láinez y 'Toro' Acuña, Diogo con Luis Fabiano, Kily González, Pepe, 'Mono' Burgos o Maradona

El puñetazo de Andrada primero y el de Dani Jiménez después han dado la vuelta al mundo (más el del argentino) ya por su viralidad y por el carácter único de una agresión así, pocas veces visto en el fútbol. Pero sí que ha habido anteriormente otras peleas y agresiones históricas y en algunas ha estado involucrado el club aragonés.

Quizá la que más se asemeje por su violencia fue la de Villarreal. El Real Zaragoza descendió en El Madrigal en mayo del 2002 a Segunda División y varios aficionados blanquillos bajaron al césped a increpar y agredir a los jugadores. Toro Acuña le dio varias patadas a un seguidor y después recibió puñetazos de otro y César Láinez se lió a golpes con otro que previamente se había encarado con él. Los dos tuvieron siete partidos de sanción que, tras un recurso, se quedaron en cinco.

Diogo y Luis Fabiano, en un Real Zaragoza-Sevilla del 2007, también se enzarzaron a golpes, aunque fue una pelea surrealista ya que se dieron al aire y no llegaron a impactar el uno con el otro, si bien Diogo sí que le impacta primero antes de que se desencadene la pelea. Los dos recibieron 5 encuentros de sanción.

Otra de las más espectaculares la protagonizó Kily González en un Athletic de Bilbao-Real Zaragoza de la 96-97 con Bixente Lizarazu, con quien se enzarzó a puñetazos. Los dos fueron sancionados con 12 partidos, pero cumplieron 4.

Pier, en un Real Zaragoza-Real Oviedo, fue expulsado con roja directa por pegarle una rodillazo en los genitales a Pompei, supuestamente, porque el propio Pier defendió en una entrevista con este diario que no fue así: "Fue una expulsión injusta. Pompei se me puso delante y le empujé cuando retenía el balón y con la pierna le di porque quería sacar rápido para sorprenderles. Él ya se tiró al suelo y comenzó a exagerar como que le había golpeado. Fue una sanción totalmente incomprensible que provocó que me perdiese seis partidos y aquello también influyó mucho en mi trayectoria".

Pepe, del Real Madrid, tuvo una ida de olla y pegó varias patadas a Javier Casquero, del Getafe, en un partido en el Bernabéu en el 2009 y su sanción fue de 10 encuentros. Después, le agarra la cabeza y se la presiona contra el césped.

Una de las más históricas tanto por el contexto como por las sanciones, que fueron de tres meses, fue la pelea entre jugadores del Barcelona y el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey de 1984, en el que fue el último encuentro de Maradona como azulgrana. Venía tenso el duelo entre ambos por el entradón de Goikoetxea sobre el astro argentino, que le rompió el tobillo y los ligamentos.

Tras el pitido final, con victoria del Athletic, se formó una monumental, con patadas voladoras y puñetazos. La sanción fue histórica, ya que Maradona, Goikoetxea, Clos, Migueli, Sarabia y De Andrés se quedaron tres meses sin jugar.

También hay una agresión del Lobo Diarte en 1983 que se saldó con 10 partidos y en 1999, el Mono Burgos, entonces portero del Mallorca, le metió un puñetazo a la salida de un córner a Serrano, delantero del Espanyol. Le metieron 11 encuentros.

Aunque fueron en Europa, hubo otras con equipos españoles implicados. Una histórica fue el doble pisotón de Juanito a Matthäus en la cabeza que se saldó con cinco años de sanción en competición europea; y otra el puñetazo de David Navarro en un Valencia-Inter a Burdisso y su imagen corriendo mientras varios jugadores italianos le perseguían para pegarle.

Otra de las sanciones más altas del fútbol español, que fue de seis meses para Hristo Stoichkov, la recibió por pisar al árbitro Urizar Azpitarte tras discutir con él.

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La mayor de la historia... para un zaragocista

Pero la mayor sanción de la historia en cuanto a número de partidos la tiene un jugador del Real Zaragoza. Fue Joaquín Cortizo, defensa de Los Magníficos, que fue castigado con 24 partidos por partirle la tibia en una entrada a Enrique Collar, jugador del Atlético de Madrid. El defensa, fallecido ya en 2018, siempre defendió que fue un lance del juego y de hecho, pese a la grave lesión, no se saldó con roja y fue sancionado después por el Comité de Competición.