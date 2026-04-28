El Real Zaragoza quiere a Juan Carlos Beltrán para dirigir el filial

Juan Carlos Beltrán es el entrenador deseado por el Real Zaragoza para dirigir al Deportivo Aragón la próxima temporada y asumir el reto de regresar a Segunda RFEF una vez consumado ya el descenso matemático a Tercera RFEF.

Beltrán cumple a la perfección con el perfil pretendido por la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui para hacerse cargo del filial al ser un perfecto conocedor del fútbol aragonés y contar con una incuestionable hoja de servicios presidida por varios ascensos, entre ellos, uno a Segunda B con el Huesca en 2001o instalar al Utebo entre los grandes de segunda RFEF tras firmar un ascenso histórico.

Además, Beltrán, de 60 años, pasó también por clubs como el Barbastro o el Figueruelas y también conoce bien la casa ya que trabajó durante varios años en la Ciudad deportiva formando talentos. Asimismo, hizo campeón de liga al Ejea y también dirigió al Tudelano y al Tárrega.

Técnico de reconocido prestigio, el aragonés cuenta con otras ofertas de clubs interesados en hacerse con sus servicios, si bien actualmente no está dirigiendo a ningún equipo después de desvincularse del Utebo a principios de año.

El deseo de incorporar a Beltrán se alinea en la intención de reestructurar la ciudad deportiva y el club en base a profesionales de la tierra. En este sentido, Beltrán, un entrenador adaptado a las últimas tendencias y con un estilo de marcado carácter ofensivo, sucedería en el cargo a Emilio Larraz, que ya sabe que no se le renovará un contrato que expira el 30 de junio.

Asimismo, el plan del club es que Javier Garcés acepte hacerse cargo de la dirección de la cantera una vez que Ismael Arilla, el deseado por Lalo, decidiera seguir en el Deportivo, donde tiene un año más de contrato. En principio, todo apunta a que Garcés dará el sí, y que el hasta ahora entrenador del división de honor juvenil dirigirá la ciudad deportiva y que Diego Serrano, de 47 años, pasará a ser el nuevo técnico del juvenil A tras salir del Huesca el pasado verano después de haber dirigido al equipo juvenil durante dos temporadas.