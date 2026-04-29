El antepenúltimo encuentro del Real Zaragoza ya tiene fecha y hora

Se va acabando la Segunda División y también las oportunidades del Real Zaragoza para permanecer en ella. Una de las últimas, la que corresponderá a la 40ª jornada de la Liga Hypermotion, ya tiene fecha hora. En esa cita, los aragoneses se medirán con el Sporting de Gijón.

Recibirán los hombres de David Navarro al conjunto asturiano en el Ibercaja Estadio en el antepenúltimo choque que los zaragozanos disputarán en esta angustiosa y tortuosa temporada. Será el domingo 17 de mayo a una hora algo inusual, las 21.15, en el estadio modular.

La buena noticia para el Real Zaragoza es que el Sporting de Gijón llegará a la capital aragonesa sin nada en juego mientras los blanquillos, a priori, estarán jugándose la vida. Aunque eso, como se demostró en el pasado duelo ante el Ceuta, no es sinónimo de nada. No obstante, el Zaragoza cuenta con esa victoria como obligada en sus cuentas para conseguir la salvación.