La atronadora ausencia de Jorge Mas en el momento más comprometido de la historia del Real Zaragoza

Ustedes saben lo que ha llovido, que ha sido a cántaros, y ustedes sabrán lo que han sufrido durante toda la temporada. El año deportivo se torció desde el principio de la Liga, en realidad antes, cuando el Real Zaragoza tomó la decisión matriz que provocó un efecto dominó sobre el resto: la continuidad de Gabi Fernández en el banquillo después de haber logrado la permanencia la campaña anterior. Quien valió para aquello, no servía para esto. Era difícil discernirlo, más todavía con la emotividad de la conquista a flor de piel y la ascendencia histórica del exjugador, pero los responsables de la SAD deberían haberlo entendido.

Aquel error en una decisión tan capital condicionó toda la temporada, como también lo hicieron los fallos en la planificación en zonas del campo de vital importancia, como la portería o la defensa, o las fallidas inversiones en determinados futbolistas, contratados para ocupar un importante escalón salarial, roles principales y que luego no han rendido. Paul Akouokou o Valery son los ejemplos más claros.

Durante toda esta larguísima travesía por un desierto en el que ha empezado a aparecer algún oasis, ustedes se habrán sentido solos si por solos entienden no estar acompañados por la máxima autoridad del Real Zaragoza, Jorge Mas. El presidente apareció por la ciudad el 6 de septiembre de 2025, fecha en la que el equipo se enfrentó al Valladolid en el Ibercaja Estadio y empató a un gol.

Paul Akouokou pelea un balón en el encuentro frente al Valladolid. / JAIME GALINDO

La temporada ya se había empezado a torcer con dos derrotas y dos empates, dos puntos sobre doce posibles. Lo que vino después todavía fue peor. El Real Zaragoza ganó su primer encuentro en la séptima jornada, al Mirandés en su retiro de Vitoria, y el siguiente en la decimocuarta, ya sin Gabi Fernández en el banquillo y con Rubén Sellés a los mandos. Fue al Huesca con aquel zapatazo extraordinario de Martín Aguirregabiria que se coló por la escuadra de la portería azulgrana.

Han sido cerca de ocho meses durísimos, con el equipo constantemente en puestos de descenso, haciendo la goma con la zona de la salvación y ocupando el puesto de colista varias veces. Durante todo este tiempo, Jorge Mas no ha regresado a Zaragoza. Por el camino, la SAD probó a Emilio Larraz, destituyó también a Sellés, le dio el mando a David Navarro, prescindió de Txema Indias solo unos meses después de su fichaje y contrató a Lalo Arantegui y a parte de su equipo (Fran Gracia o Quique García).

Es decir, el club tomó decisiones en cascada. Y ha vivido en una continua crisis deportiva, institucional, deportiva y social que Jorge Mas no ha atendido como debería hacer quien ostenta un cargo de esa relevancia. Mientras el empresario estadounidense ha seguido en su país, lejos de una realidad complejísima y emocionalmente muy dura, el Real Zaragoza y el zaragocismo han sufrido lo indecible. La SAD debe repensarse en este sentido: no puede seguir teniendo un presidente tan ausente. Un cargo de esa trascendencia exige mayor raigambre, más identidad y, sobre todo, más presencia e interés.