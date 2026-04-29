David Navarro pide una reflexión tras el derbi: "No puede pasar eso en un partido entre dos equipos aragoneses y también hay más personas en ese partido que cometen errores"

David Navarro alzó la voz sobre el derbi aragonés en la rueda de prensa previa del choque ante el Granada. Siguió reconociendo que el puñetazo de Andrada es intolerable y pagará por ello, pero recordó que hubo otros episodios lamentables también, que "hay un mar de fondo que viene de lejos" a nivel de rivalidad, y de paso cargó contra Javier Tebas por su memoria selectiva con las agresiones, ya que se mostró este martes muy duro con Andrada, pero no con el cabezazo que recibió David Navarro la temporada pasada de Cristóbal Parralo.

El técnico aragonés demandó una reflexión conjunta porque "no puede pasar eso en un partido entre dos equipos aragoneses en el fútbol profesional". "Hay que darle una vuelta entre todos", apostilló.

Habló de que "hay un mar de fondo que viene de lejos" y que él mismo ha jugado contra el Huesca "en Tercera División en El Alcoraz", ya que "antiguamente el Real Zaragoza iba los 9 de agosto a jugar a Huesca para ayudar económicamente, igual que a otros equipos". Y a su vez, resaltó que "muchos aragoneses estamos muy orgullosos de que el Huesca esté ahí y no entiendo esa rivalidad que se ha creado", pero que, puntualizó, "en ocasiones hasta hemos alimentado entre unos y otros".

Pero el foco solo se ha trasladado a Esteban Andrada y se ha olvidado todo lo demás que pasó dentro y fuera del césped de El Alcoraz. "Hay una acción aislada de una persona que tiene una trayectoria intachable, que comete un error y va a pagar por ello", pero también recordó públicamente que no solo el portero argentino se equivocó: "También hay más personas en ese partido que cometen errores muy graves, aunque no tengan la misma trascendencia".

Además, preguntado sobre si hay otros sectores que en vez de apagar el fuego le están echando leña, David Navarro dijo que "cada uno haga lo que considere oportuno, pero yo manifiesto mi opinión y al que le guste bien y al que no solo faltaba ya", y dejó otra indirecta: "Estamos en una situación donde la gente que tiene la piel más gruesa es la que dice que la tiene más fina. Y me parece que lo que estoy diciendo es de sentido común, entonces nadie me va a decir que me calle. Nadie".

"Estamos en una situación donde la gente que tiene la piel más gruesa es la que dice que la tiene más fina. Nadie me va a decir que me calle. Nadie" David Navarro — Entrenador del Real Zaragoza

Por otra parte, afirmó también que "estoy muy orgulloso de la mayor parte del bloque, porque la gente entró a defender a su compañero y a intentar que le dejaran de golpear y es lo que debíamos hacer".

Dardo directo a Tebas

También salió escaldado Javier Tebas, presidente de LaLiga, por su memoria selectiva. El martes, en un acto, dijo que "los 12 partidos que dice el reglamento" que le podían caer a Andrada le parecían pocos y que querría un castigo "de meses".

David Navarro, desde "el mucho respeto que le tengo", dijo que "me hubiera gustado que hace quince meses hubiera sido tan contundente y hablo en primera persona de lo que me pasó a mí", que fue el cabezazo de Cristóbal Parralo tras el Real Zaragoza-Racing de Ferrol de la pasada campaña. "Hace quince meses nadie salió a echarme un cable de LaLiga", remató.

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Sobre la sanción al guardameta, aseveró que Andrada va a pagar por ello con el castigo, pero tampoco ve correcto un linchamiento porque además "Esteban sabe que eso no se puede admitir": "¿Cavamos una tumba y echamos a una persona viva dentro? No tiene sentido. El comité dictaminará lo que sea en base a las leyes y no a la presión popular y ya está".