David Navarro pide un último esfuerzo al Real Zaragoza y su afición ante el Granada: "Puede ser el partido que cambie todo. Si Zaragoza no se rinde es el momento"

David Navarro, más allá de Andrada, el derbi o Tebas, ofreció una rueda de prensa que a cualquier zaragocista le eriza la piel y le hace creer en la permanencia. Porque aunque el último mes ha sido difícil y la afición está cansada de sinsabores, hay otra oportunidad única de escapar del hoyo o, al menos, de seguir creyendo. El técnico es un maestro de la motivación y habla desde el corazón, desde el zaragocismo, por eso su mensaje cala. O, al menos, quiere que cale este viernes en el Ibercaja Estadio. Juntos.

El preparador aragonés dijo que "la Segunda División es así, cuando parece que todo está perdido vuelve a dar otra oportunidad tras la derrota del Cádiz". Por ello, el duelo ante el Granada es "una ocasión de cambiar todo", y también "puede ser el primer día de algo, el partido que cambie todo".

Afirma el técnico que "estamos más vivos que nunca porque estamos con rabia del otro día", de todo lo que sucedió en El Alcoraz, y también espera que "un partido así nos ha podido ayudar a salir del bloqueo", pero también sabe que el equipo, sin la afición, no lo conseguirá, por lo que volvió a apelar al corazón: "Me moriré yo y nos moriremos nosotros, pero el Zaragoza no va a morir nunca. El Zaragoza no es ni siquiera donde está, en Segunda División. Igual que la pulga no puede ser perro por mucho tiempo que lleve instalada en el perro, el Zaragoza es un grande, esté donde esté. El Zaragoza no va a morir, nosotros sí. Pero deportivamente tenemos que dejarnos todo. Como dije hace un año, no es luchar por el escudo, es morir por el escudo. El viernes hay que ir a muerte", motivó David Navarro.

"Creo que defender la camiseta del Real Zaragoza, el escudo del Real Zaragoza, es un gran poder y conlleva una gran responsabilidad. Y hay que hacer honor a ella con nobleza y con valor", continuó.

"El Zaragoza no va a morir, nosotros sí. Pero deportivamente tenemos que dejarnos todo. Como dije hace un año, no es luchar por el escudo, es morir por el escudo" David Navarro — Entrenador del Real Zaragoza

"Tenemos que ser nosotros, ser nosotros convencidos. Saltar, sin dudas, hasta el precipicio, llegar y saltar y vamos a llegar al otro lado, porque si dudamos caeremos. Vamos a jugar con esa mentalidad, que la ilusión nos invada a todos, no solo al equipo. Sé que la gente está cansada y que la situación invita a rendirse, pero somos el Zaragoza y si Zaragoza nunca se rinde este es el momento", alentó el entrenador.

El rombo y el Granada

Sobre el rombo que dispuso en Huesca, recordó David Navarro que "es el mismo que nos permite remontar al Ceuta". En Huesca, prosiguió, "en la primera parte estuvimos bien hasta tres cuartos de campo, pero no conseguimos sacar rédito de los pequeños desajustes y en la segunda ellos reajustaron y nos cerraron bien", y además consideró que "es un sistema que se adapta muy bien a las condiciones de los jugadores", así que es una opción para el duelo de este viernes.

En cuanto al Granada, dijo que "es un equipo alegre, que va muy hacia arriba, muy vertical, muy de Pacheta, con buenos futbolistas y un equipo que nos va a exigir, pero como el Racing, el Almería o el Córdoba".

'Palo' a Arcediano

Por último, más allá de valorar faltas, penaltis y acciones dudosas del derbi, quiso recalcar que está "totalmente de acuerdo con lo que ha marcado el club", es decir, quejarse públicamente de los arbitrajes, y dijo dos cosas que le chirriaron de Dámaso Arcediano, el colegiado en Huesca.

La primera, "el baremo corrector", es decir, que como árbitro "si hay jugadas difíciles puntúas más y eso es muy peligroso". Y la segunda, el tiempo tras la tangana para la última falta: "Cuando vamos a tirar la última falta, el árbitro le dice a Francho, 40 segundos; y llama a Pulido y le dice 'Puli, Puli, 40 segundos desde que se saque la falta y se termina'. Se puede comprobar que la falta se saca en el 104.27. Y en el 104.39, no me salen 40 segundos, me salen 12, pita el final con un balón que recupera Pinilla, con cinco futbolistas del Zaragoza en el área y cuatro del Huesca más un portero jugador. Esto no me lo han contado los jugadores ni nada, esto se lo he oído yo al árbitro", contó.

Noticias relacionadas

Y eso, en palabras de David Navarro, "es lo que no puede ser". En cuanto al resto de las jugadas, "están ahí y no hace falta que opine yo", y terminó diciendo que "siempre se dice que en una competición estas jugadas al final se compensan y nos tocará antes o después".