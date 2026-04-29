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Todos los jugadores disponibles entrenan a las órdenes de David Navarro antes del partido ante el Granada

Solo Tachi, Valery y Keidi Bare se han ejercitado al margen

Los jugadores del Real Zaragoza, en un ejercicio de calentamiento del entrenamiento del pasado martes en la Ciudad Deportiva.

Los jugadores del Real Zaragoza, en un ejercicio de calentamiento del entrenamiento del pasado martes en la Ciudad Deportiva. / Jaime Galindo

A. B. L.

Zaragoza

Buenas noticias para David Navarro, ya que todos los jugadores disponibles se han ejercitado a sus órdenes en la sesión de entrenamiento de este miércoles, la penúltima antes del duelo ante el Granada de este viernes a las 20.30 horas.

El preparador aragonés no puedo contar con las bajas ya conocidas de Tachi, Valery y Keidi Bare, mientras que Paul Akouokou, el último miembro en abandonar la enfermería, continuó trabajando con sus compañeros.

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Del filial se ejercitaron Lucas Terrer, un habitual, y los dos porteros del filial, Obón y Calavia, ya que ambos tendrán que ser convocados hasta el final de la temporada por la sanción a Esteban Andrada, que también entrenó con normalidad.

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