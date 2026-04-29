Todos los jugadores disponibles entrenan a las órdenes de David Navarro antes del partido ante el Granada
Solo Tachi, Valery y Keidi Bare se han ejercitado al margen
Zaragoza
Buenas noticias para David Navarro, ya que todos los jugadores disponibles se han ejercitado a sus órdenes en la sesión de entrenamiento de este miércoles, la penúltima antes del duelo ante el Granada de este viernes a las 20.30 horas.
El preparador aragonés no puedo contar con las bajas ya conocidas de Tachi, Valery y Keidi Bare, mientras que Paul Akouokou, el último miembro en abandonar la enfermería, continuó trabajando con sus compañeros.
Del filial se ejercitaron Lucas Terrer, un habitual, y los dos porteros del filial, Obón y Calavia, ya que ambos tendrán que ser convocados hasta el final de la temporada por la sanción a Esteban Andrada, que también entrenó con normalidad.
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