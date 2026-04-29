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Las sanciones del derbi: 13 partidos a Andrada, 4 a Dani Jiménez y 2 a Tasende

El argentino recibe el castigo máximo por su puñetazo y el portero del Huesca, el mínimo

Trifulca al final del partido tras el puñetazo de Andrada a Pulido.

Trifulca al final del partido tras el puñetazo de Andrada a Pulido. / Jaime Galindo

A. Bobed

Zaragoza

El Comité de Competición ya ha publicado las sanciones del derbi aragonés. Son 13 partidos a Esteban Andrada, el máximo; 4 a Dani Jiménez, el mínimo pese a dar también un puñetazo; y 2 a Tasende por su patada a Daniel Luna.

Seguirá ampliación.

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