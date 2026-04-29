Las sanciones del derbi: 13 partidos a Andrada, 4 a Dani Jiménez y 2 a Tasende
El argentino recibe el castigo máximo por su puñetazo y el portero del Huesca, el mínimo
Zaragoza
- Los jugadores del Real Zaragoza y del Huesca se liaron a puñetazos en el vestuario tras un insulto de un futbolista azulgrana a Andrada
- El Huesca supera al Zaragoza en un derbi que acaba con vergonzosas agresiones (1-0)
- Dámaso Arcediano, el árbitro del derbi, rompe su silencio tras el puñetazo de Andrada: 'Prima la experiencia
- El calvario de Francho, capitán del Real Zaragoza: 'Lo más seguro es que a final de temporada haya que operar, así no puedo seguir
- Rubén Sosa, 40 años después de su gol que dio la Copa al Real Zaragoza: «Estoy disponible hasta para dar la vida por el Real Zaragoza, me dio mucho»
- Esteban Andrada llamó a Jorge Pulido para pedirle disculpas por el puñetazo
- El Real Zaragoza se plantea la continuidad de Mawuli Mensah en caso de descenso a Primera RFEF
- Rubén Díez, aquel 'rubio del Giner' al que llamaban Jamelli y que ahora jugará en el Real Zaragoza