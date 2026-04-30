La afición del Real Zaragoza protestará con cartulinas rojas contra los árbitros en los prolegómenos del partido ante el Granada

La afición del Real Zaragoza ha preparado una protesta contra los arbitrajes que se llevará a cabo en los prolegómenos del encuentro que medirá este viernes al conjunto aragonés con el Granada en el Ibercaja Estadio (21.00 horas).

La medida, organizada por la federación de peñas y los colectivos Gol de Pie, Ligallo y Colectivo, constará de una cartulina roja situada en cada uno de los asientos del estadio que será levantada por los aficionados a la salida al terreno de juego de los dos equipos y del colectivo arbitral, que estará liderado por Manuel Ángel Pérez Hernández, con el que el Zaragoza todavía no ha ganado, si bien solo han coincidido en tres ocasiones, saldadas con derrota de los blanquillos. Una de ellas se produjo este mismo curso, y fue en la segunda jornada, cuando el Andorra se llevó la victoria de la capital aragonesa (1-3) en un encuentro marcado por la expulsión de Pomares, entonces central de emergencia.

La protesta viene a escenificar el enfado existente entre la masa social zaraogocista por las actuaciones arbitrales, especialmente la del pasado domingo en el derbi contra el Huesca. "No es cuestión de buscar excusas, porque la situación del Zaragoza es culpa de sus dirigentes, pero bastante estamos sufriendo ya como para que encima nos pongan más piedras en el camino", exponen desde la organización de una movilización.

En este sentido, la afición considera que el Zaragoza está siendo "especialmente perjudicado por los arbitrajes en las últimas jornadas" y que en El Alcoraz "fue la gota que colmó el vaso". Por ello, la protesta pretende denunciar "el trato recibido" e incluirá, además de la muestra de las tarjetas rojas, la "consiguiente pitada o abucheo".