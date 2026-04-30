El calendario del Real Zaragoza y de sus rivales para evitar el descenso: varios duelos directos y enfrentamientos con equipos que luchan por ascender

Cinco jornadas y 15 puntos. El Real Zaragoza encara las últimas fechas del calendario para evitar un descenso que le dejaría fuera del fútbol profesional por primera vez en más de 75 años. Un destino al que parece dirigirse sin remedio por deméritos propios después de perder tres de los últimos cinco partidos, dos de ellos frente a rivales en la zona roja, y sumar solo dos puntos en sendos empates. Solo la caída libre de Leganés, Real Sociedad B y, sobre todo, Cádiz continúa manteniendo con vida a los de David Navarro.

El tiempo se agota y la clasificación se aprieta con 7 equipos en 8 puntos, una distancia considerable si no se tuvieran dos factores: la dinámica y el horizonte que tiene cada uno. Solo la Cultural Leonesa, en último lugar con 32 puntos, parece que no tiene opciones de mantenerse en LaLiga Hypermotion. En el extremo opuesto, el Valladolid, con 43 puntos en decimoquinto lugar, pareció despejar los fantasmas tras una victoria balsámica ante la Real Sociedad B el pasado fin de semana. En su contra, un tourmalet para terminar la temporada que le llevará a enfrentarse con cuatro equipos que están en la pugna por el ascenso directo o por defender los puestos de promoción.

Con estas consideraciones, los implicados en la lucha por la salvación son el propio Valladolid (43 puntos), Leganés (42 puntos), Real Sociedad B (41 puntos), Cádiz (38 puntos), Huesca (36 puntos), Mirandés (36 puntos) y Real Zaragoza (35 puntos). Esto es lo que les queda a cada uno.

Lo que le queda al Valladolid (43 puntos)

Los pucelanos tienen por delante, quizás, uno de los calendarios más duros en estas últimas 5 jornadas, aunque a su favor es que cuentan con una renta de 7 puntos con el descenso, que ahora mismo marca el Huesca. Podría estar salvado si logra sumar 4 puntos, sin embargo, no lo va a tener sencillo ni por los rivales ni por el hecho de jugar solo dos encuentros ante su público.

Jornada 38: Las Palmas (fuera)

Las Palmas (fuera) Jornada 39: Real Zaragoza (casa)

Real Zaragoza (casa) Jornada 40 : Racing(fuera)

: Racing(fuera) Jornada 41 : Dépor (casa)

: Dépor (casa) Jornada 42: Almería (fuera)

Lo que le queda al Leganés (42 puntos)

Otro de los equipos en caída libre con nueve puntos de los últimos 30 posibles. Su calendario combina dos tipo de rivales: los que luchan por la permanencia y los que lo hacen por ascender. A favor, juega tres partidos como lo local y dos como visitante y cuenta con un colchón que le permite tener cierto margen. Su salvación puede estar en los enfrentamientos directos con los de abajo.

Jornada 38: Dépor (fuera)

Dépor (fuera) Jornada 39: Racing (casa)

Racing (casa) Jornada 40 : Huesca(casa)

: Huesca(casa) Jornada 41 : Cádiz (fuera)

: Cádiz (fuera) Jornada 42: Mirandés (casa)

Lo que le queda a la Real Sociedad B (41 puntos)

El equipo de Jon Ansotegi se ha empeñado en complicarse la vida tras haberse despegado de la zona roja al inicio de la segunda vuelta. En las últimas 10 jornadas solo ha puntuado con la victoria contra el Castellón y el empate con el Ceuta; el resto, todo derrotas, algunas de ellas abultada, como el 5-1 que le endosó el Almería. Su calendario es algo más benévolo, al enfrentarse en las dos últimas jornadas con dos rivales que no se jugarán nada.

Jornada 38: Burgos (casa)

Burgos (casa) Jornada 39: Huesca (fuera)

Huesca (fuera) Jornada 40 : Mirandés (casa)

: Mirandés (casa) Jornada 41 : Albacete (fuera)

: Albacete (fuera) Jornada 42: Cultural Leonesa (casa)

Lo que le queda al Cádiz (38 puntos)

Por tendencia, es el equipo que peor cara tiene de los 7 implicados. Solo ha ganado un partido desde la jornada 21, en enero, y ha sumado unos exiguos 4 puntos de 48 posibles desde entonces que se han llevado por delante a dos entrenadores, Gaizka Garitano y Sergio González. Ahora, los gaditanos se han encomendado al exzaragocista Imanol Idiákez, que debutó con derrota ante Las Palmas. A su favor tiene que se medirá en la última jornada a un equipo que puede llegar ya ascendido, aunque el resto de rivales con los que se verá las caras estarán en su particular pelea.

Jornada 38: Cultural Leonesa (fuera)

Cultural Leonesa (fuera) Jornada 39: Dépor (casa)

Dépor (casa) Jornada 40 : Castellón (fuera)

: Castellón (fuera) Jornada 41 : Leganés (casa)

: Leganés (casa) Jornada 42: Racing (fuera)

Lo que le queda al Huesca (36 puntos)

La victoria en el derbi aragonés, sumado a la derrota del Cádiz, le dio una vida extra. Su calendario incluye a dos rivales de la parte alta, otros dos rivales directos y otro, en la última jornada, que no se va a jugar nada. Sus cuentas para la permanencia pasan por ganar sus duelos con los de abajo y sumar algún punto con los de arriba.

Jornada 38: Racing (fuera)

Racing (fuera) Jornada 39: Real Sociedad B (casa)

Real Sociedad B (casa) Jornada 40 : Leganés (fuera)

: Leganés (fuera) Jornada 41 : Castellón (casa)

: Castellón (casa) Jornada 42: Córdoba (fuera)

Lo que le queda al Mirandés (36 puntos)

Los jabatos se resisten a claudicar y dejar la categoría de plata del fútbol español. Es el equipo que más puntos ha conseguido en las últimas jornadas dentro de las miserias que se viven en la parte baja de la tabla: 12 puntos de 30 posibles, con victorias ante rivales directos como el Zaragoza o el Valladolid. En los cinco partidos pendientes se enfrenta con equipos de todas las zonas posibles de la tabla.

Jornada 38: Almería (fuera)

Almería (fuera) Jornada 39: Eibar (casa)

Eibar (casa) Jornada 40 : Real Sociedad B (fuera)

: Real Sociedad B (fuera) Jornada 41 : Granada (casa)

: Granada (casa) Jornada 42: Leganés (fuera)

Lo que le queda al Real Zaragoza (35 puntos)

Antes del jarro de agua fría que supuso la derrota en el Ibercaja Estadio ante el Mirandés hace 4 jornadas parecía que el equipo de David Navarro había reaccionado a tiempo y era uno de los firmes candidatos a mantener la categoría. Los últimos resultados, con la derrota en Huesca y Córdoba y el empate en casa frente a un Ceuta con 10, han detenido en seco esa progresión y le han vuelto a sumir en un mar de dudas. Paradógicamente, el Zaragoza tiene quizás el calendario más benévolo de todos sus rivales directos, con dos enfrentamientos contra equipos que no se están jugando nada y un tercero que puede llegar también sin opciones de meterse en promoción.

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