Pacheta, técnico del Granada, antes de visitar al Zaragoza: "Si vamos a especular, tenemos un problema, es un campo que aprieta"

El entrenador del Granada ha advertido este jueves de la dificultad de visitar al Real Zaragoza incluso en uno de sus peores momentos, por lo que no quiere que sus jugadores se confíen. “Si vamos a especular, tendremos un problema, porque vamos a dejar que se crezca. Y es un campo que hace ruido, que aprieta, de 20.000”, ha afirmado en la previa José Rojo ‘Pacheta’, quien quiere ir a por los puntos desde el minuto uno: “Tenemos que ir a por ellos, hacer nuestro juego, lo que hemos hecho siempre”.

El técnico del conjunto nazarí no quiere confianzas de ningún tipo entre sus jugadores antes visitar a uno de los rivales con peor racha en la categoría: “Equipo peligroso. Por eso, porque llega así. Entonces, tenemos que estar muy atentos, muy concentrados. Tiene muy buenos futbolistas. Es una entidad muy importante, pocos equipos que tengan títulos europeos”, valora.

Equipo peligroso. Por eso, porque llega así. Entonces, tenemos que estar muy atentos, muy concentrados. Tiene muy buenos futbolistas. Es una entidad muy importante, pocos equipos que tengan títulos europeos José Rojo 'Pacheta' — Entrenador del Granada CF

Aun así, se centra en preparar a los suyos y cuajar un buen partido. “Me quiero basar mucho más en lo que es mi equipo, en lo que tenemos que hacer nosotros, en lo que debemos gestionar y en ganar para asegurarlo. El Real Zaragoza, en estos momentos, no está en esa situación que a todos les gustaría, una más positiva, pero tenemos que pensar en nosotros”. En este sentido, para Pacheta es una gran oportunidad para sellar la permanencia incluso con el colchón ya generado: “Esta es la clave. Saber que mañana tenemos que ganar para asegurar la posición para el año que viene. Así que podría darse”.

El entrenador del Granada ve a su equipo preparado para ello y dispuesto a asumir la responsabilidad: “Tenemos un grupo cojonudo, con una energía de la leche, con ganas de trabajar y que han rendido a un nivel altísimo durante todo el año, aunque haya algún partido en que no lo haces. Yo esta semana veo al equipo bien. Tenemos que hacer las cosas que estamos haciendo, mantener toda esa energía”, añade.

José Rojo 'Pacheta', durante el partido entre el Albacete y el Granada. / LaLiga

Todo ello, con dos únicas bajas, aunque en la portería y en el centro de la zaga: “La disponibilidad es que Lama no está, no llega, sigue con las molestias y con el tratamiento de su lesión. La decisión de Luca (Zidane) se ha tomado en base a los datos que tenían entre el cuerpo médico y sobre todo él. Él es el que tiene que decidir lo que hay, pero creo que esa operación era inevitable. Desde aquí desearle la mejor recuperación de todas y tenemos que esperar esa evolución”.

Por tanto, será Astralaga quien asuma la responsabilidad de guardar la meta nazarí. “Ander va a jugar, es el que venía jugando ya. Lo cambiamos, jugó Luca, que está muy bien, pero Ander es un portero de garantías, así que está ahí. Estoy muy tranquilo en el caso de Ander”. Además, el técnico recupera a Jorge Pascual, que podría entrar en los planes del míster: “Hemos jugado con dos puntas, con una, con José (Arnaiz), con Petit… Jorge es un futbolista importante, muy bueno, que tiene que seguir creciendo. Tiene muchísimo margen de mejora”, analiza.

Asimismo, también ha abordado la cuestión arbitral después de un fuerte comunicado y varias acciones en redes sociales por parte del Real Zaragoza contra muchas decisiones esta temporada. Pese a ello, a Pacheta no le preocupa que se puedan sentir presionados: “El colectivo arbitral está preparado para todas estas situaciones de final de Liga. También tienen ellos experiencia y creo que se va a gestionar bien. No tengo ninguna duda”, sentencia.