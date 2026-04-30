El Real Zaragoza planea presentar recurso por los dos partidos de sanción a Tasende pero no por los 13 a Andrada

El Real Zaragoza planea presentar recurso a los dos partidos de sanción impuestos a Dani Tasende tras su expulsión en el tramo final del derbi del pasado domingo ante el Huesca.

El club estudia la viabilidad de mantener abierto el procedimiento iniciado con presentación de alegaciones al acta redactada por Dámaso Arcediano y, de este modo, recurrir un dictamen que estableció un castigo de dos partios para el lateral gallego por "producirse la acción de manera violenta al margen del juego, no estando en posibilidad de disputar el balón o el juego detenido".

El club aragonés defiende que "en las imágenes no se aprecia que lleve una acción de golpeo efectiva" y que "lo único que se observa es un movimiento de la pierna carente de intensidad relevante", por lo que tratará de reducir el castigo.

Sin embargo, el Comité de Disciplina da veracidad al acta y a su redacción "en la que se consigna de forma expresa que el jugador 'da una patada en la pierna de un contrario, no estando el balón en juego'. Lejos de desvirtuar dicha descripción, la prueba videográfica permite apreciar la existencia de una acción voluntaria consistente en una patada dirigida al adversario, producida al margen del juego, sin que resulte exigible que dicha acción revista una especial intensidad o cause un resultado lesivo para su tipificación disciplinaria". Como no es un error manifiesto del árbitro al redactar el acta, le impone dos partidos.

Si el Zaragoza tiene previsto recurrir por Tasende, no lo hará por Esteban Andrada, al que el comité ha impuesto 13 partidos (1 por la doble amarilla y 12 por la agresión a Pulido) de sanción, lo que provocará que no vuelva a vestir la camiseta del Zaragoza.