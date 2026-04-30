El Real Zaragoza también se queda sin Juan Carlos Beltrán tras no llegar a un acuerdo para que dirija al filial

Juan Carlos Beltrán, el objetivo número uno del Real Zaragoza para tomar las riendas del filial la próxima temporada, no recalará en el club blanquillo. Las negociaciones que ambas partes han llevado a cabo a lo largo de los últimos días no han derivado en acuerdo debido a varios puntos de desencuentro que han acabado por ser determinantes. De este modo, con las conversaciones ya detenidas y la negociación rota, el Real Zaragoza busca ya alternativas de cara a tomar el relevo de Emilio Larraz, hasta ahora técnico del Deportivo Aragón, que no seguirá en el club cuando acabe su contrato a final de temporada.

Beltrán encajaba de lleno en lo que la dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui pretendía para tomar el mano del segundo equipo zaragocista, ya descendido matemáticamente a Tercera RFEF y que el próximo curso partirá como el gran candidato al ascenso. Con amplia experiencia y gran conocimiento del fútbol aragonés, el preparador zaragozano acumula ascensos y ha hecho historia en Huesca o Utebo, al que llevó al mejor momento de su historia.

Sin embargo, el acuerdo no ha sido posible y ambas partes ya han dado por finiquitado un asunto que ahora conduce al Zaragoza en busca de alternativas. En ese escenario, el nombre de Diego Serrano emerge como una de las opciones más viables para dirigir el filial. En principio, el técnico aragonés, que salió el pasado verano del Huesca tras dirigir al Juvenul A durante dos temporadas, estaba destinado a hacerse cargo del División de Honor juvenil pero el desacuerdo con Beltrán le sitúa ahora entre los candidatos a asumir el reto de devolver al Deportivo Aragón a la categoría perdida. En ese caso, el club debería buscar un entrenador para el División de Honor, ya que Javier Garcés, su entrenador en los últimos años, aceptará, salvo sorpresa mayúscula, la propuesta de dirigir la Ciudad Deportiva, un puesto vacante desde que Ramón Lozano se marchara a final de año.

En todo caso, la ascensión de Garcés podría ser temporal, ya que, según ha podido saber este diario, el Zaragoza todavía se resiste a dar por perdido definitivamente a Ismael Arilla, el candidato preferido por Lalo para dirigir la cantera pero que, finalmente, se quedará en el Deportivo, donde tiene un año más de contrato. Precisamente, el club aragonés estudia esperar a Arilla hasta que concluya su relación con la entidad gallega y volver a acometer entonces una ofensiva destinada a su incorporación a como máximo responsable de la Ciudad Deportiva.