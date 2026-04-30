El Real Zaragoza tira a la basura cinco duelos vitales: quién me ha robado el mes de abril

Un aciago mes de abril ha devuelto al Real Zaragoza a la dura realidad de ver la salvación más como un milagro que como un escenario factible. El discurso de David Navarro desde que cogió las riendas del equipo a principios de marzo, de la mano con un balance de victorias más que esperanzador en sus cuatro primeras victorias ante rivales, la mayoría, en la lucha por el ascenso, devolvieron la esperanza a una afición que empezaba a asumir el descenso de categoría.

Sin embargo, el grifo de los puntos se ha cerrado repentinamente y han dejado de manar los buenos resultados en un mes de abril que ha devuelto al Zaragoza al penúltimo puesto en la clasificación. Todo ello, en un mes de abril que se preveía clave para las aspiraciones de permanencia en Segunda División con cinco partidos clave con contrincantes asequibles y rivales directos.

Ha sido entonces cuando el conjunto blanquillo ha dado un preocupante paso atrás y ha sumado únicamente 2 puntos de los 15 en juego. Viniendo, además, de la ansiada reacción en marzo con 9 puntos de 12 disputados después de tres victorias, ante Cádiz, Almería y Racing de Santander, una sola derrota ante el Deportivo de la Coruña. Así, con la salida de los puestos de descenso a tiro de piedra tras la caída en picado del conjunto gaditano, los aragoneses han logrado dos empates insuficientes y tres dolorosas derrotas.

Los jugadores del Real Zaragoza saludan a los desplazados en El Alcoraz tras la derrota en el derbi. / Jaime Galindo

Dos solitarios puntos, además, obtenidos en dos partidos que dejaron un sabor de boca horrible y en los que sumar de tres hubiera sido lo lógico. El mes empezó para los de David Navarro en Butarque, donde hicieron méritos suficientes y generaron las ocasiones necesarias para una cómoda victoria, aunque la falta de acierto fue letal para el Zaragoza por enésima vez. Escasas 72 horas después, el conjunto blanquillo recibió con derrota en el Ibercaja Estadio a un Mirandés que se daba por muerto y enterrado y que ya ve al Zaragoza por el retrovisor después de esta jornada 37.

El córdoba fue el siguiente verdugo del león en una vuelta al pasado con camisetas y estética retro que no pudo devolver la mordiente de días pasados, al club aragonés, salvado por el fuera de juego semiautomático de recibir un severo correctivo en el Nuevo Arcángel. El sucesivo duelo en casa no trajo una gran mejoría para un Zaragoza que no supo aprovechar la poca predisposición del Ceuta por puntuar en el estadio modular y que empató el choque en los minutos finales por la alarmante falta de intensidad del equipo local.

Varios jugadores del Real Zaragoza se disculpan con la afición tras el empate ante el Ceuta. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

La previa ante el conjunto ceutí venía marcada ya por la tensión generada tras el comunicado de la SD Huesca anunciando que no enviarían entradas a la afición visitante para el derbi aragonés. Aun así, el enfrentamiento en El Alcoraz se presentaba como una última oportunidad para ambos, algo que no llegó a interiorizar el Real Zaragoza. El equipo de David Navarro, antes de un abrupto final que ha eclipsado en gran parte en transcurso del encuentro, cuajó un partido pobre y alejado de la exigencia que marcaba la situación de vida o muerte del club.

Así, el mes saliente se ha convertido en el segundo más pobre del conjunto blanquillo en cuanto a promedio de puntos esta temporada, superado tan solo por las cuatro derrotas consecutivas de octubre, con hasta tres entrenadores distintos en el banquillo. El Zaragoza ocupa la antepenúltima plaza en una clasificación exclusiva del mes de abril con 2 puntos, superando únicamente a la Real Sociedad B (1) y al Cádiz (0).