El sexto relevo en la portería del Real Zaragoza: la espina de Adrián

Seguramente, el regreso de Adrián a la portería del Real Zaragoza bien pudo haberse producido antes. El bajón de rendimiento de Andrada y los problemas a balón parado del meta argentino abrieron de par en par la puerta al debate en la portería blanquilla, si bien David Navarro apeló a la experiencia de Esteban para negar el relevo en el marco.

Sin embargo, la agresión del meta a Pulido y la consiguiente sanción de 13 partidos impuesta por el comité devuelven ahora a escena a Adrián, que acumula cerca de cinco meses sin aparecer por el campo. En concreto, su última participación se remonta al 13 de diciembre, cuando defendió la puerta en el partido disputado en el Ibercaja Estadio ante el Cádiz saldado con derrota local (1-2). Una vez más, Adrián no podía dejar atrás ese mal fario que le persigue desde que llegó y que le ha negado la victoria con él en el once. Y eso que, ese día, el guardameta, de 25 años, detuvo un penalti a Iza Carcelén que alimentó de lo lindo las esperanzas en la remontada. Pero no pudo ser y el balance negativo creció.

Apenas tres empates ha logrado el Zaragoza en los diez partidos disputados con Adrián en la portería. Los sumados en Castellón (1-1) y en casa frente a Valladolid (1-1) y Albacete (0-0) suponen la única cosecha en cuanto a puntos de un conjunto aragonés que, además de aquella dolorosa caída frente al Cádiz, también perdió con Adrián bajo palos en Anoeta (1-0), Ceuta (1-0), Gijón (1-0), Granada (3-1) y en casa frente a Andorra (1-3) y Deportivo (0-2). En total, el cuadro blanquillo ha encajado 15 tantos en esos diez encuentros en los que Adrián ha sido titular.

En todo caso, las actuaciones del meta nunca le han señalado. Sin errores graves y con un rendimiento aceptable, Adrián empezó la temporada como titular y ofreciendo buenas prestaciones. De hecho, el Zaragoza estudiaba la opción de intentar quedarse con el meta, cedido por el Alavés, otra temporada mas.

Pero la falta de victorias tras las seis primeras jornadas llevó a Gabi a cambiar de portero y apostar por Andrada, que había llegado al final del mercado, en la séptima jornada, contra el Mirandés en el exilio de Mendizorroza. Allí, el Zaragoza lograría su primer triunfo del curso dejando, incluso, la portería a cero (0-1), lo que mantuvo a Adrián en el banco y a su compañero en un once en el que estuvo tres jornadas más, hasta que la goleada en Almería (4-2) dictó sentencia sobre Gabi, que fue relevado por Sellés.

El valenciano recuperó a Adrián pero tres derrotas consecutivas en sus tres primeros partidos al frente del equipo provocaron otra vuelta de tuerca en el marco blanquillo, que pasaría a manos de Andrada. El argentino ya solo saldría del equipo por sanción. Primero ante el Cádiz por acumulación de amarillas y ahora tras la agresión a Pulido que le impedirá volver a vestir la camiseta zaragocista. 35 tantos en 27 encuentros ha encajado el equipo con Andrada (1,2 por choque) y 15 en 10 con Adrián (1,5).

Si no encaja, gana

El retorno del balear, inédito con David Navarro, adquiere ahora una dimensión especial ante la relevancia del momento y la incapacidad del Zaragoza para cerrar una puerta que mantiene abierta de par en par durante los cinco últimos encuentros.

Desde aquel 2-0 ante el Racing del 29 de marzo, el conjunto aragonés siempre ha recibido algún tanto, lo que ha sido determinante para no ganar un solo encuentro. Al empate en Leganés (1-1) le sucedieron las derrotas frente a Mirandés (1-2) y Córdoba (1-0), el empate contra el Ceuta (2-2) y la caída en el derbi (1-0) para volver a dejar claro que el Zaragoza de Navarro solo gana cuando no encaja gol. Así sucedió en las tres victorias logradas desde la llegada del aragonés, con el que, además de aquel gran triunfo frente al líder, también se derrotó al Cádiz (0-1) a domicilio y al Almería en casa (2-0). Si el Zaragoza recibe algún tanto, lo máximo que ha sumado ha sido un empate (en dos ocasiones). En las cuatro restantes, acabó mordiendo el polvo.