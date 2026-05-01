Adrián y nada más: Las puntuaciones del Real Zaragoza-Granada
Los jugadores zaragocistas convierten la cita con la vida en una sentencia de muerte
EL MEJOR
Adrián
Salvado |5| Evitó males mayores. Sigue sin ganar un partido con el Zaragoza.
Aguirregabiria | 2 |
Desastroso. Un querer y no poder. Nervioso atrás y fatal con el balón.
Insua | 4 |
Frágil. Sin errores graves, pero tampoco con jerarquía. Intrascendente.
El Yamiq | 1 |
Infame. En los córners se queda atrás, va a su bola y casi siempre decide mal.
Larios | 1 |
Desesperante. Nefasto otra vez el lateral, al que todo le viene demasiado grande.
Francho | 3 |
Errático. Le pone el alma, pero no le da. Falló una clara ocasión. Mal con el balón.
Saidu | 3 |
Acelerado. Sigue sin corregir su exceso de revoluciones y entradas a destiempo.
Rober | 1 |
Desaparecido. Invisible. Sin él, no hay nada. Apenas un par de destellos. Deficiente.
Sebas Moyano | 3 |
Ofuscado. Se perdió en regates sobre sí mismo. Debe levantar más la cabeza.
Dani Gómez | 2 |
Desesperante. Faltas con las manos y protestas. Eso es lo que aportó.
Kodro | 0 |
Pésimo. Nada de nada. Un desastre en toda regla cuando más se le necesitaba.
Cuenca (5). Voluntarioso.
Mawuli (1). Equivocado.
Guti (3). Vacío.
Pinilla (3). Desacertado.
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