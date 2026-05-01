Adrián y nada más: Las puntuaciones del Real Zaragoza-Granada

EL MEJOR

Adrián

Salvado |5| Evitó males mayores. Sigue sin ganar un partido con el Zaragoza.

Aguirregabiria | 2 |

Desastroso. Un querer y no poder. Nervioso atrás y fatal con el balón.

Insua | 4 |

Frágil. Sin errores graves, pero tampoco con jerarquía. Intrascendente.

El Yamiq | 1 |

Infame. En los córners se queda atrás, va a su bola y casi siempre decide mal.

Larios | 1 |

Desesperante. Nefasto otra vez el lateral, al que todo le viene demasiado grande.

Francho | 3 |

Errático. Le pone el alma, pero no le da. Falló una clara ocasión. Mal con el balón.

Saidu | 3 |

Acelerado. Sigue sin corregir su exceso de revoluciones y entradas a destiempo.

Rober | 1 |

Desaparecido. Invisible. Sin él, no hay nada. Apenas un par de destellos. Deficiente.

Sebas Moyano | 3 |

Ofuscado. Se perdió en regates sobre sí mismo. Debe levantar más la cabeza.

Dani Gómez | 2 |

Desesperante. Faltas con las manos y protestas. Eso es lo que aportó.

Kodro | 0 |

Pésimo. Nada de nada. Un desastre en toda regla cuando más se le necesitaba.

Cuenca (5). Voluntarioso.

Mawuli (1). Equivocado.

Guti (3). Vacío.

Pinilla (3). Desacertado.