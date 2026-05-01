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Adrián y nada más: Las puntuaciones del Real Zaragoza-Granada

Los jugadores zaragocistas convierten la cita con la vida en una sentencia de muerte

Adrián salta al campo en los prolegómenos del encuentro ante el Granada.

Adrián salta al campo en los prolegómenos del encuentro ante el Granada. / Jaime Galindo

Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Adrián

Salvado |5| Evitó males mayores. Sigue sin ganar un partido con el Zaragoza.

Aguirregabiria | 2 |

Desastroso. Un querer y no poder. Nervioso atrás y fatal con el balón.

Insua | 4 |

Frágil. Sin errores graves, pero tampoco con jerarquía. Intrascendente.

El Yamiq | 1 |

Infame. En los córners se queda atrás, va a su bola y casi siempre decide mal.

Larios | 1 |

Desesperante. Nefasto otra vez el lateral, al que todo le viene demasiado grande.

Francho | 3 |

Errático. Le pone el alma, pero no le da. Falló una clara ocasión. Mal con el balón.

Saidu | 3 |

Acelerado. Sigue sin corregir su exceso de revoluciones y entradas a destiempo.

Rober | 1 |

Desaparecido. Invisible. Sin él, no hay nada. Apenas un par de destellos. Deficiente.

Sebas Moyano | 3 |

Ofuscado. Se perdió en regates sobre sí mismo. Debe levantar más la cabeza.

Dani Gómez | 2 |

Desesperante. Faltas con las manos y protestas. Eso es lo que aportó.

Kodro | 0 |

Pésimo. Nada de nada. Un desastre en toda regla cuando más se le necesitaba.

Cuenca (5). Voluntarioso.

Mawuli (1). Equivocado.

Guti (3). Vacío.

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Pinilla (3). Desacertado.

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