La afición del Real Zaragoza le saca tarjeta roja a los árbitros antes del partido ante el Granada

La afición del Real Zaragoza ha mostrado cartulinas rojas cuando el equipo arbitral ha saltado al Ibercaja Estadio antes del duelo ante el Granada, como protesta por los arbitrajes sufridos esta temporada y por los que el propio club se ha quejado públicamente esta semana. Además, durante el minuto 32, la grada ha protestado con el clásico cántico de "directiva, dimisión".

Imagen de la grada durante la protesta. / JAIME GALINDO

La medida, organizada por la federación de peñas y los colectivos Gol de Pie, Ligallo y Colectivo, había provisto de una cartulina roja en cada uno de los asientos del estadio y los aficionados han cumplido con la protesta, levantándola a la salida de los equipos con el colegiado Manuel Ángel Pérez Hernández. Hasta este viernes el Zaragoza todavía no ha ganado con él, si bien solo han coincidido en tres ocasiones, saldadas con derrota de los blanquillos.

La protesta viene a escenificar el enfado existente entre la masa social zaraogocista por las actuaciones arbitrales, especialmente la del pasado domingo en el derbi contra el Huesca. "No es cuestión de buscar excusas, porque la situación del Zaragoza es culpa de sus dirigentes, pero bastante estamos sufriendo ya como para que encima nos pongan más piedras en el camino", exponen desde la organización de una movilización.

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