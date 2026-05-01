Bakis, Agada y Paul se quedan fuera de la convocatoria en el Real Zaragoza y Apelación mantiene los dos partidos de sanción a Tasende
Lucas Terrer y Gomes regresan a una citación de 25 jugadores en la que habrá dos descartes
A 25 jugadores ha citado David Navarro, técnico del Real Zaragoza, para el partido que medirá al equipo aragonés con el Granada este viernes en el Ibercaja Estadio. Con las novedades del meta Calavia y de los también canteranos Lucas Terrer y Gomes, la convocatoria no depara grandes novedades más allá de las habituales ausencias de los delantetos Bakis y Agada, así como la de Paul Akouokou, que, a pesar de entrenarse ya con sus compañeros, sigue sin entrar en una lista.
Son baja los lesionados Tachi, Valery y Keidi Bare, a los que se unen los sancionados Andrada (13 partidos de castigo por su agresión a Pulido en el derbi) y Tasende, que cumplirá el primero de los dos encuentros con los que fue castigado por el comité tras dar una pequeña patada sin balón a Luna. En este sentido, Apelación ha desestimado las alegaciones del Real Zaragoza y mantiene, de este modo, la sanción impuesta en principio.
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