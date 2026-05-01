El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada recurre a el abogado Juan de Dios Crespo para intentar rebajar su sanción

Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, se ha puesto en contacto con el abogado deportivo Juan de Dios Crespo con la intención de presentar un recurso ante el Comité de Apelación para rebajar la sanción de 13 partidos (12 por la agresión a Pulido y uno por la doble amarilla) con la que fue castigado tras su expulsión el pasado domingo en el derbi ante el Huesca.

Se trata de un recurso que, aunque cuenta con el apoyo del Real Zaragoza, acomete el cancerbero a título personal y, para ello, ha contactado con el prestigioso abogado que llevó los intereses de Shakthar Donetsk y Milan en el concurso de acreedores del Real Zaragoza y defendió al club ucraniano en el contencioso con la FIFA y el Real Zaragoza en el caso Matuzalem y que, según ha podido saber este diario, está firmemente convencido de que la sanción se puede rebajar atendiendo a diversas cuestiones, entre ellas, el arrepentimiento inmediato del jugador o la falta de antecedentes.

Y es que, como el propio Andrada dijo en las disculpas publicadas en los medios oficiales del club apenas unas horas después del derbi, el argentino solo había sido expulsado una vez a lo largo de su carrera y fue por tocar el balón con la mano fuera del área. Además, en ese pliego de descarga, para cuya presentación se dispone de diez días desde la publicación de la sanción, se incluiría también el agravio comparativo en relación a los cuatro encuentros impuestos a Dani Jiménez, portero del Huesca, por una acción similar a la de Andrada, al que el cancerbero azulgrana agredió con un puñetazo.

La decisión está tomada y Andrada pretende llevar su defensa hasta las últimas consecuencias. De hecho, el portero está dispuesto a agotar todas las vías de la justicia deportiva e, incluso, recurrir a la justicia ordinaria en caso de ser necesario.

El Real Zaragoza no hizo apelación alguna por Andrada y Disciplina explió en su resolución el porqué de imponer la máxima sanción estipulada por falta muy grave "El Tribunal Administrativo del Deporte ha venido estableciendo de forma consistente en su jurisprudencia el más enérgico reproche hacia las conductas de carácter violento en el deporte. En palabras de la resolución TAD 380/2017, 'los actos de violencia física y verbal en el deporte son y deben ser objeto de un claro y contundente reproche, no solo por los poderes públicos y por los actores del deporte, sino también por la sociedad en general', comenzó el escrito.

Después justificó por qué se aplica el artículo 103.1 (el de las agresiones) y el motivo de la sanción máxima. "La premeditación mínima que exige desplazarse hasta la posición del agredido, unida a la ejecución de la acción con uso de fuerza excesiva según recoge el acta, acredita un dolo específico que este Comité valora como circunstancia agravante de primer orden. La naturaleza del golpe -directo, en la cara, con fuerza excesiva- sitúa la conducta en el extremo más grave del espectro de agresiones subsumibles en el tipo. A ello se añade el resultado dañoso constatable: hematoma en el pómulo izquierdo, que acredita la intensidad real de la acción".

Además, resaltó que en consecuencia se genera una tangana, en concreto, "una confrontación entre equipos que no es propia de los valores del deporte", al mismo tiempo que resalta que Andrada "no depone su actitud y continúa su ánimo confrontativo", lo que obligó a intervenir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, aspecto que recogió Arcediano en el acta.

Por último, recordó el Comité que "el presente sucede en el marco de una competición profesional, concretamente en la Segunda División, siendo esta una categoría del máximo interés social nacional, por lo que la imagen proyectada en la misma trasciende el mero evento deportivo, lo que otorga un plus de responsabilidad de los participantes en la misma".