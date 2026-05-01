Real Zaragoza - Granada: horario y dónde ver en TV el partido de LaLiga Hypermotion

El Real Zaragoza vuelve a jugarse la vida. El conjunto aragonés tiene esta noche una nueva oportunidad de abandonar los puestos de descenso a Primera Federación, durante unas horas, tras desaprovechar mil y una oportunidades en las últimas jornadas. Aunque pueda resultar increíble y más después de sumar dos puntos en todo el mes de abril, el conjunto dirigido por David Navarro tiene una nueva bola de partido que no debe dejar pasar.

El partido ante el Granada a las 21.00 horas en el Ibercaja Estadio es un nuevo tren hacia la permanencia. El zaragocismo lleva semanas soñando con abandonar los puestos rojos de la clasificación, pero a la plantilla le falta dar ese puñetazo encima de la mesa para hacer creer a una hinchada que siempre ha estado alentando al equipo. El Real Zaragoza podría dormir la noche del lunes a martes fuera del descenso por primera vez en mucho tiempo.

Eso sí, para que esto se pueda cumplir, el equipo aragonés debe ganar su partido de esta noche y esperar resultados favorables. Si el Cádiz, Huesca y Mirandés no consiguen sumar de tres en sus respectivos encuentros, ambos conjuntos juegan fuera de casa, el Real Zaragoza abandonaría los puestos de descenso por primera vez en mucho tiempo. También valen los empates de oscenses y burgaleses, siempre y cuando el conjunto gaditano pierda en su desplazamiento a León.

El duelo llega cinco días después de un derbi que todavía sigue en la cabeza del aficionado zaragocista. La nefasta actuación de Dámaso Arcediano Monescillo en el partido contra el Huesca y los distintos capítulos arbitrales que ha sufrido el Real Zaragoza a lo largo de la temporada han servido para que el Ibercaja se llene esta noche de cartulinas rojas para protestar ante el mal hacer del colectivo arbitral.

La medida, organizada por la federación de peñas y el colectivo de Gol de Pie, constará de una cartulina roja situada en cada uno de los asientos del estadio que será levantada por los aficionados a la salida al terreno de juego de los dos equipos y del colectivo arbitral, que estará liderado por Manuel Ángel Pérez Hernández, con el que el Zaragoza todavía no ha ganado, si bien solo han coincidido en tres ocasiones, saldadas con derrota de los blanquillos.

Dónde ver el Real Zaragoza - Granada

El Ibercaja Estadio lleva varias jornadas seguidas colgando el cartel de no quedan entradas. En el partido de esta noche, donde el Real Zaragoza tiene una nueva oportunidad de abandonar los puestos de descenso, todavía queda papel para un encuentro que podría suponer un punto de inflexión entre el ecosistema zaragocista.

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