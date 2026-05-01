Por vergüenza: la previa del Real Zaragoza-Granada

Parece el cuento de las mil y una noches pero se trata, por desgracia, de una historia tan real como la vida misma. El Real Zaragoza vuelve a jugarse la vida, aunque parezca mentira. Así lo ha determinado una competición y unos rivales (sobre todo el Cádiz) empeñados en mantener al equipo aragonés conectado a la máquina que le aferra todavía a este mundo. Por mucho que parezca de otro.

En cualquier otra temporada, el Zaragoza estaría bien muerto y enterrado. Ya se habría rezado el rosario y habrían rodado cabezas mientras se comenzaba a prestar atención, entre sudores fríos, a una Primera RFEF que asusta con solo mentarla. Aunque para echarse a temblar nada como la temporada de un conjunto aragonés empeñado en arrojarse a los leones.

El caso es que el fútbol vuelve a conceder otra vida a un Zaragoza que recibe a un Granada prácticamente salvado, lo cual no es, ni de lejos, garantía de nada para un cuadro blanquillo que viene demostrando una vez más que vuelve a ser incapaz de ganarle a nadie, como quedó patente ante el inofensivo Ceuta.

El duelo llega pronto, apenas cinco días después de un vergonzoso derbi que ha dado la vuelta al mundo. La salvaje agresión de Andrada a Pulido y la que se lio después tanto en el campo como en los vestuarios han abierto telediarios y copado portadas para bochorno de una afición a la que ya solo le faltaba algo así después de llevar tragando porquería durante hace demasiado tiempo.

Los cinco días desde el derbi han sido, en todo caso, una eternidad, como la que le espera sin jugar a Andrada, que no volverá a lucir una camiseta que siguen vistiendo otros que tampoco la merecen o, al menos, no han hecho mérito alguno hasta ahora. Trece partidos le han caído al meta, pero solo cuatro al del Huesca, Dani Jiménez, lo que ha sido acogido como un agravio grosero por buena parte de la afición zaragocista, que sigue sin entender muchas cosas de las que pasaron en el derbi, como una actuación arbitral tan calamitosa como reincidente, lo que provocará una sonora protesta en la grada del Ibercaja Estadio.

El caso es que toda esa bilis acumulada desde el derbi debe transformarse en rabia y rasmia. Quizá todo aquello haya ejercido como estimulante idóneo para un Zaragoza que ya ha dejado patente en numerosas ocasiones su ínfima capacidad de motivación. Siempre que ha podido escapar de la quema la ha pifiado. Está claro que, en su caso, depender de sí mismo es lo peor que le puede ocurrir y que lo único que celebra son las derrotas del Cádiz a falta de victorias propias.

Ya no sirve hablar de final de las finales, apelar al orgullo, al corazón o al alma. Se acabó lo de mirarse al escudo y exigir honor o decencia. Nada de eso ha funcionado hasta ahora en un Zaragoza que se ha ganado a pulso una muerte que, sin embargo, el destino y el fútbol siguen aplazando. Si gana al Granada volverá a dormir fuera del descenso muchos meses después. Nada nuevo, en todo caso. Pero quizá la desesperante falta de personalidad y liderazgo de este famélico Zaragoza no sea algo irreversible y todo lo que sucedió en Huesca sea capaz de impregnarle de todo lo que carece. Si, por una vez, el equipo aragonés es capaz de mostrar en el campo toda esa rabia acumulada por tantas cosas, quizá haya esperanza. Por vergüenza.

Para ello, Navarro rescatará lo que le fue bien nada más llegar. Un 4-4-2 de toda la vida, sin cosas raras y con cada jugador en su lugar, por lo que volverá la doble punta con los máximos goleadores del equipo (Dani y Kodro) con Pinilla y Rober en los costados para amenazar a un Granada que llega sin dos de sus puntales: el meta Luca y el central Lama, ambos lesionados.

Alineaciones probables:

Real Zaragoza: Adrián, Aguirregabiria, Insua, El Yamiq, Larios, Saidu, Francho, Pinilla, Rober, Dani Gómez y Kodro.

Granada: Astralaga; Oscar, Diaby, Loic Williams, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Izan; Álex Sola, Pablo Sáenz y José Arnaiz.