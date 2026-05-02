La afición del Real Zaragoza carga contra los jugadores y lanza objetos al autocar
La tensión presidió la despedida a los futbolistas tanto en el campo como fuera del estadio
Cientos de aficionados del Real Zaragoza increparon a los jugadores y lanzaron objetos al autocar a su salida del Ibercaja Estadio. La tensión presidió la despedida a los futbolistas tanto en el terreno de juego, al término del encuentro ante el Granada, como en el exterior, donde se vivieron momentos de alto voltaje.
Y es que los seguidores zaragocistas ya no pueden más. La derrota en el último instante frente al cuadro nazarí ha sido la gota que ha colmado el vaso de una afición que ya cargó contra los jugadores una vez concluido el partido. "Mercenarios", o "esa camiseta no la merecéis" fueron algunas de las frases pronunciadas desde la grada.
En el exterior, la tensión también envolvió el ambiente en una atmósfera similar a la vivida en el duelo ante el Burgos, el último de Sellés en el banquillo. Incluso, varios seguidores lanzaron objetos al autobús que trasladó a la expedición a la Ciudad Deportiva.
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