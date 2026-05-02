Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Palacios ZaragozaCrónica Real ZaragozaPiscina ZaragozaJosé Luis BancaleroPersonajes ZaragozaTaberna Don Raúl Zaragoza
instagramlinkedin

Caras largas tras la derrota ante el Granada en un entrenamiento del Real Zaragoza sin los titulares

Los suplentes y los que no tuvieron minutos se ejercitan sobre el césped y los once con más minutos, en el gimnasio

Vídeo | El Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos tras la debacle contra el Granada

Vídeo | El Real Zaragoza vuelve a los entrenamientos tras la debacle contra el Granada

Miguel Ángel Gracia

A. Bobed

Zaragoza

El Real Zaragoza se ejercitó este sábado horas después de la derrota contra el Granada en la Ciudad Deportiva en una clásica sesión de recuperación, pero con caras largas.

Los titulares, que tuvieron más minutos, se ejercitaron en el gimnasio, haciendo primero bicicleta estática mientras observaban al resto de sus compañeros en el césped, y luego realizando otros ejercicios recuperatorios. Ninguno de los lesionados, es decir, ni Tachi, ni Valery, ni Keidi Bare, entrenaron con el resto, como era de esperar.

Por su parte, tanto los suplentes como aquellos que no tuvieron minutos se ejercitaron en el terreno de juego mientras David Navarro observaba con cara seria junto al psicólogo Jesús Cabrero y a Quique García. No hubo visita de directivos ni se dejó ver ningún responsable deportivo tras la debacle frente al Granada, que deja al Real Zaragoza con pie y medio en Primera RFEF.

Noticias relacionadas

Es decir, no distó en gran medida, más que en los rostros de algunos, de un día pospartido pese a la estrepitosa derrota del conjunto aragonés y sus implicaciones clasificatorias, ya que dependiendo de los resultados la salvación ya será una quimera. Y en caso de que haya esperanza, el Real Zaragoza comenzará la jornada 39 colista. Casi nada.

En imágenes | Entrenamiento del Real Zaragoza tras la derrota contra el Granada

En imágenes | Entrenamiento del Real Zaragoza tras la derrota contra el Granada

Ver galería

En imágenes | Entrenamiento del Real Zaragoza tras la derrota contra el Granada / Miguel Ángel Gracia

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los jugadores del Real Zaragoza y del Huesca se liaron a puñetazos en el vestuario tras un insulto de un futbolista azulgrana a Andrada
  2. El Huesca supera al Zaragoza en un derbi que acaba con vergonzosas agresiones (1-0)
  3. El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada recurre al abogado Juan de Dios Crespo para intentar rebajar su sanción
  4. La grotesca y metafórica última jugada de una vida y la casi sentencia de muerte del Real Zaragoza
  5. El Real Zaragoza pone pie y medio en 1RFEF ante el Granada (0-1)
  6. El Real Zaragoza también se queda sin Juan Carlos Beltrán tras no llegar a un acuerdo para que dirija al filial
  7. El Real Zaragoza no merece vivir. La crónica del Zaragoza-Granada (0-1)
  8. Dámaso Arcediano, el árbitro del derbi, rompe su silencio tras el puñetazo de Andrada: 'Prima la experiencia

Caras largas tras la derrota ante el Granada en un entrenamiento del Real Zaragoza sin los titulares

Caras largas tras la derrota ante el Granada en un entrenamiento del Real Zaragoza sin los titulares

La devastadora agonía del Real Zaragoza: un equipo para llorar

La devastadora agonía del Real Zaragoza: un equipo para llorar

El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada recurre al abogado Juan de Dios Crespo para intentar rebajar su sanción

El portero del Real Zaragoza Esteban Andrada recurre al abogado Juan de Dios Crespo para intentar rebajar su sanción

Pacheta, entrenador del Granada, sufre con el Real Zaragoza: "Me duele mucho verlo así"

Pacheta, entrenador del Granada, sufre con el Real Zaragoza: "Me duele mucho verlo así"

La contracrónica del Real Zaragoza-Granada: un inoperante cadáver (otra vez)

La contracrónica del Real Zaragoza-Granada: un inoperante cadáver (otra vez)

La afición del Real Zaragoza carga contra los jugadores y lanza objetos al autocar

La afición del Real Zaragoza carga contra los jugadores y lanza objetos al autocar

David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "En dos minutos hemos pasado del cielo al infierno"

La grotesca y metafórica última jugada de una vida y la casi sentencia de muerte del Real Zaragoza

La grotesca y metafórica última jugada de una vida y la casi sentencia de muerte del Real Zaragoza
Tracking Pixel Contents