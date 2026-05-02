Caras largas tras la derrota ante el Granada en un entrenamiento del Real Zaragoza sin los titulares

El Real Zaragoza se ejercitó este sábado horas después de la derrota contra el Granada en la Ciudad Deportiva en una clásica sesión de recuperación, pero con caras largas.

Los titulares, que tuvieron más minutos, se ejercitaron en el gimnasio, haciendo primero bicicleta estática mientras observaban al resto de sus compañeros en el césped, y luego realizando otros ejercicios recuperatorios. Ninguno de los lesionados, es decir, ni Tachi, ni Valery, ni Keidi Bare, entrenaron con el resto, como era de esperar.

Por su parte, tanto los suplentes como aquellos que no tuvieron minutos se ejercitaron en el terreno de juego mientras David Navarro observaba con cara seria junto al psicólogo Jesús Cabrero y a Quique García. No hubo visita de directivos ni se dejó ver ningún responsable deportivo tras la debacle frente al Granada, que deja al Real Zaragoza con pie y medio en Primera RFEF.

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Es decir, no distó en gran medida, más que en los rostros de algunos, de un día pospartido pese a la estrepitosa derrota del conjunto aragonés y sus implicaciones clasificatorias, ya que dependiendo de los resultados la salvación ya será una quimera. Y en caso de que haya esperanza, el Real Zaragoza comenzará la jornada 39 colista. Casi nada.