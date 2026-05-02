David Navarro, entrenador del Real Zaragoza: "En dos minutos hemos pasado del cielo al infierno"

El entrenador del Real Zaragoza sigue creyendo en la salvación después del duro varapalo que supuso la derrota ayer ante el Granada tras encajar un gol en la última jugada que deja al equipo con pie y medio en Primera RFEF: «Esa es la sensación porque hemos perdido y no hemos marcado. En dos minutos hemos pasado del cielo al infierno», aseguró David Navarro.

Aun así, el técnico quiere creer que las cuatro jornadas restantes pueden ser suficientes para lograr la permanencia: «Nos tenemos que centrar en los 12 puntos que quedan», afirmó el técnico, que no contempla otra posibilidad que seguir intentándolo: «Nadie pensaba que íbamos a ganar al Racing. ¿Por qué no vamos a sacar ahora 12 puntos? Hay que seguir creyendo por muy jodidos que estemos. ¿Qué hacemos? ¿Nos rendimos? Ni de coña», sentenció.

Además, es consciente de que ya no importa de qué manera lleguen los resultados mientras se consigan los puntos: «Estamos en una altura en la que ya no es una cuestión de juego, sino que tienes que ganar. No podemos pedir que el penúltimo someta al rival. El equipo lo ha intentado, ha jugado en campo contrario, pero no hemos encontrado el gol», valoró.

David Navarro, pensativo durante el partido ante el Granada en el Ibercaja Estadio. / Jaime Galindo

Todo ello, tras un final de partido en el que la mala fortuna que dejó al Zaragoza sin un solo punto en el Ibercaja Estadio: «Un error al final ha terminado en gol. Por varios centímetros no ha salido el balón. Poco resumen a nivel futbolístico hoy». Sin embargo, no quiere culpar a Dani Gómez por la pérdida de balón: «Si él ha pensado que así iba a hacer más daño, lo ha hecho con toda la buena intención del mundo», añadió.

También quiso dar su opinión sobre la jugada en la que Loïc Williams derriba a Rober González sin llegar a ver la amarilla que hubiera supuesto la expulsión por doble amonestación: «Aunque no venga a cuento, se le perdona a Williams la segunda tarjeta». Todo, ello con algún antecedente que podría haber dejado al rival con un futbolista menos: «Hay un forcejeo con Dani Gómez que lo llama al orden. Entiendo que no va a dejar a un equipo con 10 pero eso. En la de Rober, la justificación que nos da es que se va hacia el córner, pero es que no es roja, es una segunda amarilla. Me parece un error tan grave como el que hemos cometido nosotros al final», comentó.

Ahora, quiere centrarse lo antes posible en el próximo rival, aunque admite que no será fácil: «No digo que haya que pensar ya en el Valladolid porque esta derrota hay que digerirla, pero hay que levantarse, no hay otra», dijo.