El Huesca busca una gesta para salir del descenso: la previa del Racing-Huesca

La SD Huesca se encuentra, de repente, con la oportunidad de su vida. El equipo oscense, reanimado tras la victoria ante el Zaragoza en el derbi, rinde visita este domingo al líder (14.00 horas) con la necesidad de sacar tres puntos para abandonar, mucho tiempo después, las posiciones de descenso (tiene el average particular igualado con el Cádiz pero es mejor en el general).

Mientras, el Racing tratará de encadenar su tercera victoria consecutiva como local y el cuarto choque seguido sin perder, con el fin de dar otro paso más hacia Primera División. Además,ya sabe que necesita ganar tras la victoria del Deportivo de la Coruña el viernes (2-1) ante el Leganés, y sabrá lo que ha hecho el Castellón, cuarto clasificado y a cinco puntos del conjunto cántabro.

El equipo azulgrana intentará apurar sus opciones en las jornadas que restan, con el objetivo de no regresar de vacío de Santander y seguir con vida en la lucha por la salvación. Una de las principales dificultades será la ausencia del portero Dani Jiménez, expulsado en los minutos finales del partido frente al Zaragoza, lo que le acarreará varios encuentros de sanción. Su baja supone un contratiempo importante para el Huesca, dado su peso en el equipo.

Para cubrir la portería, José Luis Oltra maneja las opciones de Dani Martín o Juan Pérez, aunque no ha desvelado quién será el titular. Más allá de este cambio obligado, no se esperan grandes modificaciones en el once inicial.

En ataque, podría producirse una variación con la entrada de Enol Rodríguez en lugar de Sergi Enrich. «Hay que darle continuidad a la forma de competir», dijo José Luis Oltra en la previa.

Alineaciones probables:

Racing: Eriksson; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Salinas; Andrés Martín, Gustavo Puerta, Maguette, Peio Canales, Íñigo Vicente; Guliashvili.

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SD Huesca: Dani Martín; Abad, Piña, Pulido, Jordi Martín o Ro; Sielva, Alvarez, Mier, Portillo; Luna y Enol