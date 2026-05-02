Pacheta, entrenador del Granada, sufre con el Real Zaragoza: "Me duele mucho verlo así"

Aunque su Granada haya podido dar la puntilla al equipo aragonés, el técnico tuvo unas emotivas palabras en sala de prensa para el club. "Me duele ver al Real Zaragoza así, verlo donde está", aseguró el entrenador nazarí. "Tengo mucha relación con esta ciudad, con este equipo y con la gente del Zaragoza. Me he sacado los dos títulos de entrenador aquí", explicó Pacheta.

Siguió con ese discurso el técnico, subrayando que todavía hay esperanzas para una posible salvación blanquilla. "Les doy toda la fuerza, están a pocos puntos, hay que seguir remando. Mando mi cariño hacia ellos y les mando toda la fortuna del mundo", remató.

El Granada, a pesar de haberse llevado la victoria del Ibercaja Estadio, salió ovacionado del modular mientras los aficionados del Real Zaragoza esperaban la salida de su equipo.