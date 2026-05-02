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Así queda el Real Zaragoza en la clasificación de Segunda: un gol en el último suspiro de la Cultural Leonesa evita el funeral

Los aragoneses acabarán la jornada penúltimos a cuatro puntos de la salvación

Keidi Bare, junto al escudo del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva

Keidi Bare, junto al escudo del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva / MIGUEL ANGEL GRACIA

Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

Son pocas las esperanzas que le quedan al Real Zaragoza de mantenerse en Segunda División, pero podría haber sido mucho peor. Porque todo parecía indicar que el Cádiz iba a despertar de su letargo y se iba a imponer en León a la Cultural. Eso hubiera significado que los blanquillos se hubieran colocado a seis puntos de la salvación a falta de tan solo doce, pero un gol en el último suspiro de la Cultural dejará al Zaragoza, pase lo que pase en el resto de la jornada, a cuatro puntos.

Tras la debacle ante el Granada, los aragoneses esperaban el enésimo favor de sus rivales para mantenerse con vida. La Cultural Leonesa, colista de la tabla, comenzó mandando ante los gaditanos, aunque estos respondieron de inmediato y el encuentro llegó con empate a uno al descanso. En el minuto 80, llegó el tanto que parecía que iba a hundir definitivamente al Real Zaragoza en la tabla, pero un gol en el descuento de Maestre puso de nuevo una igualada que, al menos, no condena definitivamente a los de David Navarro.

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Todavía tienen que jugar el Huesca, ante el Racing de Santander, y el Mirandés, frente al Almería, pero sea cual sea el resultado, el equipo blanquillo finalizará penúltimo en la clasificación y a cuatro puntos de la salvación. Aunque tendrá que mirar de reojo lo que hacen sus rivales directos, la Segunda División le vuelve a dar una oportunidad que solo seguirá vigente si consigue ganar la próxima semana en Valladolid.

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